Liberec - Plzeň 3:0, k nečekané výhře nasměroval domácí Tupta

Západočeši utrpěli nejvyšší ligovou porážku od předloňského května a prohry rovněž 0:3 venku s Pardubicemi.

Liberečtí v nejvyšší soutěži bodovali s Plzní po čtyřech zápasech a zvítězili po šesti kolech. Viktoria, která má k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi, se sice udržela na třetí příčce, ale jejich ztráta na vedoucí dvojici Sparta a Slavia může narůst. Plzni zároveň nevyšla generálka na čtvrteční třetí duel skupiny Evropské konferenční ligy v Záhřebu proti Dinamu.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Byť je to porážka 0:3, výkon považuji za poctivý. Mužstvu z pohledu nasazení, přístupu, usilovnosti, snahy s tím něco udělat zase tolik vytknout nemůžu. Udělali jsme chyby, proto jsme prohráli. To je fotbal. Něco rozbíjet a překopávat po jednom zápase nebudeme,“ řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek, jehož svěřenci před utkáním v Liberci vyhráli 15 z posledních 16 soutěžních duelů.

Západočeši nastoupili bez kapitána Hejdy a zraněné brankářské jedničky Staňka, kterého nahradil Tvrdoň. Devětadvacetiletý slovenský gólman nepůsobil v úvodu úplně nejjistějším dojmem a v páté minutě až nadvakrát zlikvidoval Ghaliho přízemní střelu zpoza vápna.

První velkou šanci měli po čtvrthodině Plzeňští, nabíhající Šulc však po Caduově centru z levé strany hlavičkoval v dobré pozici o zem mimo. Za dvě minuty otevřeli skóre domácí. Tupta potáhl míč, kousek za vápnem vystřelil a skákavou ranou zaskočil Tvrdoně. Slovenský ofenzivní univerzál zaznamenal třetí gól v ligové sezoně.

„První poločas jsme paradoxně dobře odbránili, gól jsme dostali z jediné nebezpečné situace. Přitom jsme se na tuhle situaci připravovali, že Tupta navádí míč a pak má nebezpečnou střelu. Nezabránili jsme tomu, nechali ho vystřelit a skončilo to v síti,“ litoval Koubek.

Ve 29. minutě mohli Severočeši zvýšit, po rohovém kopu prodloužil míč Chaluš, ale Kulenovič v těžké pozici hlavičkoval nad. Plzeňský favorit sice více držel míč, ale s výjimkou Vydrovy sražené střely po signálu z rohu si do pauzy žádnou další vyloženou možnost nevytvořil.

Devět minut po pauze hosté ustáli závar po rohu ve vlastním vápně poté, co Kulenovič nepropálil obranu. Jinak ale Západočeši po pauze přidali. V 60. minutě se po centru položil do míče Bucha, ovšem těsně minul. Ještě blíže měli hosté k vyrovnání o šest minut později, kdy si Klimentovu střílenou přihrávku srazil na tyč domácí Chaluš.

V době narůstajícího plzeňského náporu Slovan z brejku nečekaně zvýšil. Tupta v 67. minutě utekl po levé straně, vytvořil přečíslení dvou na jednoho a po jeho přihrávce Kulenovič sám před Tvrdoněm nezaváhal. Také bosenský útočník skóroval potřetí v ligovém ročníku.

„V té chvíli jsme byli trochu pod tlakem. Akce Luba Tupty byla excelentní, navíc k tomu přidal precizní přihrávku a Luka to proměnil. V předchozích zápasech jsme tohle nevyřešili. Myslím, že gól na 2:0 byl rozhodující,“ mínil trenér Slovanu Luboš Kozel.

Liberečtí před reprezentační přestávkou vedli doma 2:0 i nad jiným adeptem na titul Slavií, na rozdíl od duelu s Pražany, který i kvůli chybně nařízené penaltě pro hosty prohráli 2:3, tentokrát náskok neztratili. Naopak mohli několikrát zvýšit. V 76. minutě nejprve trefil hlavou tyč Kulenovič a krátce nato po dalším brejku napálil brankovou konstrukci i střídající Fukala, který si gólový dárek k nedělním 23. narozeninám nedal.

V 86. minutě už se domácí třetí trefy dočkali. Nejistý Tvrdoň neudržel nepříliš razantní pokus Višinského a Červ zblízka dorazil míč do sítě.

„Počítal jsem s tím, že je sluníčko. Vím, jaké mi to dělalo problémy v první půli, abych rozeznal spoluhráče a protihráče. Říkal jsem, že by se mu to mohlo ztratit ve sluníčku, proto jsem tam dobíhal,“ uvedl Červ.

„Dostali jsme špatné a laciné branky. Třetí gól bych možná raději nechal bez komentáře. Na brankáři Tvrdoňovi bylo v zápase vidět, že delší čas nechytá. Věříme, že se rozchytá,“ prohlásil Koubek.

Ve čtvrté minutě nastavení překonal hostujícího gólmana po dalším brejku i střídající Rabušic, radost mu ale pokazil ofsajd. Liberec si i tak připsal nejvyšší vítězství v ligovém ročníku a doma v nejvyšší soutěži porazil Viktorii teprve podruhé z posledních 17 zápasů.

„Víme, v jaké jsme byli situaci. Poměrně dlouho jsme čekali na vítězství. Myslím, že jsme navázali na výkon se Slavií. Přidali jsme takovou nadstavbu v tom, že jsme nedostali laciný gól. Prvně se nám sešlo, že fungovaly obě fáze hry - defenziva i ofenziva. Šli jsme štěstí naproti, šancí jsme měli více a myslím, že vítězství je zasloužené,“ dodal Kozel.