Hradec zaskočil Plzeň, do čela může jít Slavia. Sparta veze z Olomouce jen bod

Po zimní přestávce se schyluje k zajímavé zápletce.

Pokud Slavia v neděli porazí Jablonec, vystřídá dosavadního lídra v čele pelotonu. Na rozdíl čtyř bodů se mohla přiblížit Sparta, jenže po vyrovnaném duelu na Hané zmírnila náskok lídra pouze o bod.

I tak se zdá, že hned při první příležitosti dostává ligová přetahovaná o titul nový náboj.

„Komplikace to pro nás určitě je,“ kývl plzeňský trenér Michal Bílek. „Ale tohle mužstvo je kvalitní, z rány, kterou jsme utržili, se musíme oklepat.“

Mistra jako by ukolébal rychlý gól, který Hradci vstřelil jeho vrchní snajpr Chorý. Neuteklo ani deset minut a plzeňský bijec už s fanoušky i spoluhráči slavil. Pracovitý a nepříjemný soupeř se nicméně do zápasu stačil vrátit –⁠ i bez řady absentujících hráčů ze základní sestavy přežil řadu šancí, do přestávky srovnal a ve druhém poločase výsledek dokonce otočil.

Domácím nepomohl ani střídající útočník Vydra, kterého trenéři zvedli z lavičky v průběhu druhého dějství.

Vítěznou trefu se štěstím obstaral jednadvacetiletý mladík Pudhorocký, jenž do Hradce přišel teprve před pár dny ze Sparty a v nejvyšší soutěži v sobotu debutoval. Je jasné, že svůj bývalý klub, kterému zůstalo předkupní právo, při ligové premiéře potěšil – a nic na tom nemohl změnit ani fakt, že rozhodující gól je po teči Havla oficiálně vlastní.

„Škoda, že se nepodařilo zvítězit i nám,“ litoval vyčerpaný sparťanský kapitán Krejčí, když hodnotil plichtu 1:1 se Sigmou. „Olomouc však musím pochválit, šlapala do toho stejně jako my.“

Sparta po gólu Čvančary vedla, ale těsně před pauzou střelou přes hlavu vyrovnal Navrátil. V dramatickém a napínavém závěru duelu měly šance oba týmy, Vodháněl však ze slibné pozice přestřelil a Panák v poslední příležitosti ze dvou metrů hlavičkoval do tyče.

„Po takovém výkonu je bod maximum,“ uznal trenér Brian Priske. „Hráli jsme chvílemi příliš hekticky, často jsme nakopávali dlouhé balony a zbytečně rychle jsme se míče zbavovali.“

Slaví se na Bohemians a na Slovácku, kde domácí mužstva zlomila zápasy s Teplicemi, respektive Českými Budějovicemi shodně ve druhém poločase.

Fotbalová liga se do mrazivé jarní části sezony probudila mimo jiné ve stínu volebního šílenství. Kvůli mistrovství světa, které se v Kataru odehrálo v netradičním termínu, nejvyšší soutěž v Česku stála od poloviny listopadu.

Během zimy došlo naříklad ke dvěma trenérským rošádám, když na lavičku Českých Budějovic usedli Tomáš Zápotočný s Markem Niklem, ještě na podzim zaměstnaní v druholigové Příbrami. Změnu udělal i předposlední Zlín a nečekaně angažoval Pavla Vrbu. Je přitom pikantní, že hned v prvním utkání narazí na svůj bývalý Baník Ostrava (neděle, 18:00).

Slavia, která si chce vzít po roce zpátky mistrovskou korunu, vstoupí do druhé poloviny sezony v neděli od 15 hodin proti Jablonci a díky sobotnímu zaváhání Plzně má o motivaci postaráno.

Ve stejný čas se hrají i duely Liberec - Pardubice a Boleslav - Brno.