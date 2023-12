Sparta vyhrála i v deseti a udržela náskok před Slavií. Zvítězila také Plzeň

Po 148 dnech skončilo úvodní dějství sezony 2023/24, fotbalová liga se nyní uchýlí k zimnímu spánku a opět se rozjede o víkendu 10. a 11. února 2024.

Dlouho se zdálo, že Slavia přezimuje jen s dvoubodovou ztrátou a zápasem k dobru na Spartu, obhájce titulu si totiž doma pořádně zkomplikoval bitvu s Teplicemi. Zaplněná Letná v neděli večer sledovala, jak záložník Sadílek už v páté minutě zastavuje vyloženou šanci Bílka červeným faulem a posílá Teplice do zásadní výhody.

Tu zanedlouho využil egyptský útočník Jásir, jenž se v lize prosadil teprve podruhé – první gól slavil v polovině srpna rovněž proti Spartě, tenkrát v závěru zápasu vyrovnával na konečných 1:1.

Nyní jeho příspěvek na body nestačil, poněvadž sparťané po změně stran v oslabení dokázali skóre otočit. Nejdřív jásal náhradník Laci, který trefil záda Krejčího, od nichž se balon svezl do sítě. A těsně před začátkem nastavení druhé půle zvrátil drama ve prospěch favorita další střídající hráč Olatunji.

Sparta tak udržela náskok pěti bodů na Slavii, jež v zatím neurčeném termínu na jaře bude dohrávat odložené střetnutí ve Zlíně.

V Ostravě otočila ve svůj prospěch bláznivý duel, v němž se po zhruba půl hodině během tří minut třikrát měnilo skóre. Na nádhernou trefu Jurečky pod horní tyč totiž z protiakce reagoval neméně povedenou ranou Buchta a chvíli poté otočil skóre z podobné pozice Rigo. Slávisté ovšem do půle srovnali zásluhou van Burena.

Ve druhém poločase přidal třetí gól kapitán Bořil a naděje Baníku posléze pohřbil zbytečným oplácením a červenou kartou Tanko.

Nejlepší střelci po podzimní části 10 - Havlík (Slovácko), 8 - Haraslín (Sparta), L. Juliš (Olomouc), Šulc (Plzeň), Jurečka (Slavia), 7 - Tanko, 6 - Ewerton (oba Ostrava), Birmančevič, Kuchta (oba Sparta), Kušej, D. Mareček (oba Mladá Boleslav), Durosinmi

„Tanko mě tou reakcí překvapil, nikdy jsem nic takového od něj neviděl. Prostě zkrat, nám to samozřejmě hrozně pomohlo a Baníku zase uškodilo. Bylo to stejně důležité jako naše tři góly v zápase,“ prohlásil trenér vítězů Trpišovský.

Třetí je s desetibodovým odstupem Plzeň, která se stejně jako Sparta se Slavií (Evropská liga) těší v jarní fázi na pokračování v pohárech. Do play off se probojovala suverénními šesti vítězstvími ve skupině Konferenční ligy a na to čtvrteční nad Astanou (3:0) navázala v Olomouci.

Na úvodní branku domácího Ventúry totiž bryskně zareagoval Šulc a do přestávky otočil stav Dweh. V závěru pak pečetil triumf Viktorie střídající Vydra.

Čtvrté je Slovácko, které bodovalo posedmé za sebou a slavilo čtvrté vítězství z posledních pěti utkání. O třech bodech z Mladé Boleslavi rozhodl po hodině hry Valenta, jehož spoluhráč Petržela tak prožil znatelně příjemnější jubilejní mač.

„Je to krásný číslo a budu to chtít ještě někam posunout,“ vyhlásil. „Jelikož jsem měl ve škole samý pětky, tak se mi ta pětka celkem líbí. Možná třeba tři pětky by se mi zamlouvaly,“ dodal Petržela s úsměvem před kamerou O 2 TV Sport.

Vůbec nejlepší první poločas v samostatných dějinách odehrál Zlín, který v něm nasázel hned čtyři góly Hradci Králové. A 4:0 už utkání po dvou trefách Žáka a gólech Janetzkého s Bartošákem skončilo.

Po sérii čtyř porážek zabraly Pardubice, jež před vlastními fanoušky zdolali Liberec 2:0 díky olomouckým „importům“ Zlatohlávkovi s Daňkem. Střetnutí Jablonce s Karvinou skončilo bez branek stejně jako utkání Bohemians s Českými Budějovicemi, které stráví ligovou pauzu na poslední příčce s tříbodovou ztrátou na Zlín.