Slavia je první a vytváří tlak na Spartu, Plzeň opět ztratila. Slaví Zlín i Liberec

Slavia uzavřela sobotní ligový program výhrou, v Edenu ale dlouho odolávali hosté. Těm se ale nedařilo soupeře jakkoli zaskočit. A tak po přestávce udeřili domácí, nejdřív skóroval z dálky Petr Ševčík, pojistku přidal Mojmír Chytil. Že bude nakonec vítězná rozhodla umístěná rána hostujícího Lukáše Hůlky. Ta pro Bohemians přišla příliš pozdě.

I proto mohl slávistický kouč Jindřich Trpišovský slavit rekordní 191. výhru v samostatné lize, čímž dotáhl Pavla Vrbu, který momentálně v soutěži nepůsobí.

„Strašně moc si toho vážím, je to pro mě až neuvěřitelná věc. Když jsem byl v divizi a ve třetí lize, sledoval jsem, jak Pavel se svým týmem (Plzní) vyhrál v Neapoli (3:0), jak dali dva góly na Manchesteru City. Dnes je to 191. vítězství stejně jako on, je to obrovská cifra. Musím říct, že jak tyhle statistické věci tolik nesleduji, tak o tomhle jsem věděl dlouho,“ řekl Trpišovský.

Překonat rekord může Trpišovský již v příštím kole ve šlágru v Plzni. Zatímco Vrba potřeboval ke 191 výhrám 339 zápasů, Trpišovskému k tomu stačilo 291 utkání.

Slavia teď ještě musí čekat do nedělního večera na výsledek Sparty s Mladou Boleslaví. K tomu, aby zůstala v čele tabulky, jí stačí jakákoli rivalova ztráta.

Bohemians utrpěli teprve druhou jarní porážku, přesto mají ve druhé části sezony stále pouze jediné vítězství. V tabulce prozatím zůstávají desátí, na hranici prostřední nadstavbové skupiny.

Zpět k úvodním sobotním zápasům, Plzeň v minulém dějství s Libercem (1:3) ztratila všechny body poprvé od listopadu, kdy nestačila – shodou okolností opět doma, na Slovácko (1:4), tentokrát ale ani neskórovala a čelo tabulky se jí znovu vzdaluje, na Slavii ztrácí před jejím utkáním deset bodů.

Západočechy ve čtvrtek čeká úvodní domácí utkání čtvrtfinále Konferenční ligy proti italské Fiorentině.

„V obou zápasech s Karvinou rozhodla účelnost zakončení. Nedali jsme gól, ale největším negativem je zranění Honzy Sýkory, odjíždíme zklamaní, ve čtvrtek nám bude chybět. Karviná byla velmi dobře připravená, hrála jednoduchý fotbal a mají bod, se kterým budou asi spokojení,“ uznal plzeňský asistent Marek Bakoš, jenž zastupoval vykartovaného hlavního trenéra Miroslava Koubka.

Naopak Zlín si po dlouhé době zastřílel, tři góly totiž nezvládl v lize vsítit od prosince, na všech se navíc podílel talentovaný devatenáctiletý záložník Tom Slončík, dva sám vstřelil a na jeden přihrál. Čtrnáctý celek tabulky se díky vítězství 3:2 nad Olomoucí, které je jeho první od půlky února, odpoutal od předposlední Karviné.

Pět gólů viděli diváci také v Liberci, a hned čtyři v hostující síti. Slovácko na severu Čech padlo 1:4 a prohrálo na jaře už pošesté z osmi pokusů. Liberec se dotáhl na skupinu o titul a také na svého sobotního soupeře, na nějž ze sedmého místa ztrácí už jen jediný bod.

Pro domácí je to druhá výhra v řadě, první pod novým majitelem Ondřejem Kaniou a s novým vedením v čele s Janem Nezmarem a sportovním ředitelem Theodorem Gebre Selassiem.

V neděli se pak představí vedoucí Sparta doma proti Mladé Boleslavi. S ohledem na sobotní výsledek Slavie může na čas o první příčku přijít.

Hrát budou také Pardubice s Českými Budějovicemi, Teplice s Hradcem a Jablonec proti ostravskému Baníku.