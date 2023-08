Druhá půle byla boj, únava za ztrátu nemůže, řekl Priske. Vyzdvihl soupeře

Sparta v úterý vypadla z Ligy mistrů po penaltovém rozstřelu s Kodaní. Už příští čtvrtek ji čeká play off Evropské ligy. Pohárové týdny budou sparťany čekat kvůli jistotě účasti ve skupině ještě několikrát.

„Nelze se na únavu vymlouvat. Hráli jsme před čtyřmi dny a měli další tři na regeneraci. Na předvedeném výkonu to nezměnilo vůbec nic,“ řekl Priske na tiskové konferenci.

Přesto ale vstup do zápasu nebyl tak oslnivý jako před týdnem v Jablonci, na který jste přímo vletěli.

Není to výsledek, který bychom si přáli a ani jsme tu nezačali tak, jak jsme plánovali. Ve chvílích, kdy to ještě bylo jedenáct na jedenáct, jsme zbytečně ztráceli a nehráli dobře. Pak jsme se ale zlepšili a získali několik příležitostí, ze kterých nastřelili dvě tyče.

Povedlo se vám i skórovat, než přišlo vyloučení.

Dali jsme zasloužený gól. Druhý poločas už byl pro nás složitější, měnili jsme rozestavení a soustředili se na bránění. Vycházeli jsme z dobré defenzívy a doufali v šance, které i tak přicházely. Jenže jsme v závěru inkasovali ze standardní situace.

Což vás v poslední době sráží. I proti Kodani jste ze nich, pokud počítáme i dlouhý aut, inkasovali dvakrát v závěru zápasu. Budete se na ně muset více zaměřit?

To děláme pořád a velmi intenzivně, protože jsou pro nás nesmírně důležité. A to jak ty defenzivní, tak ofenzivní. Právě z nich nás soupeři v Česku mohou trestat nejvíce. Dlouhé nakopávané míče, rychlá přenesení hry a standardní situace. Z otevřené hry se proti nám soupeři tolik neprosazují. My tyhle momenty musíme využít ve svůj prospěch na obou stranách hřiště. To se nám dařilo spíše v minulé sezoně, ale všichni v čele s asistentem Lubošem Loučkou dělají maximum, abychom se zlepšili. Teď to bylo o to náročnější, když nás bylo o jednoho méně.

Ladislav Krejčí v týdnu neproměnil penaltu, teď se nechal vyloučit ve chvíli, kdy tým vedl. Uvažoval jste třeba o tom, že byste jej i kvůli velkému psychickému vypětí šetřil?

Vůbec ne. Je to náš kapitán, skvělý člověk a lídr se správným charakterem. Vzal na sebe nevím kolik penalt a jednu z nich neproměnil, což se stává. Je silný, takže o jeho nasazení vůbec nebyl pochyb. Situaci s červenou kartou jsem neviděl přesně. Věřím, že rozhodčí a videoasistent odvedli dobrou práci.

Po utkání v Jablonci jste tvrdil, že věříte kvalitě všech, které pustíte na hřiště. Platí to i po tomto výkonu?

Stojím si za tím. Samozřejmě potřebnou kvalitu jsme tentokrát nepřinesli. Ale musíme pochválit také protivníka, který byl na nás velmi dobře připravený a velice dobře využíval všechny nebezpečné zbraně, se kterými od začátku vyrukoval. Byli agresivní, dařilo se jim v soubojích a nic nevypustili. Od nás jsem čekal lepší výkon, klademe na sebe opravdu vysoké nároky. Když se však podíváte na dobu před vyloučením, vytvořili jsme si některé dobré momenty a dařilo se nám. Druhou půli už to byl jen boj. Hráči, kteří střídali, se snažili a rvali se. Tři body byly blízko, nebýt jedné standardní situace.