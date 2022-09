Plzeň - Slavia 3:0, penalta a vyloučení v úvodu, boj o první místo vyzněl pro mistra

Zápas dvou nejlepších českých týmů současnosti nenabídl strhující boj, ale jen málo vzrušujících okamžiků. Jakmile Plzeň získala dvoubrankové vedení, utkání kontrolovala, Slavii pustila jen do málo zakončení a jen jediné šance, kterou Olayinka za stavu 0:2 neproměnil.

Plzeň neprohrála s českým soupeřem už dlouhých jedenáct měsíců a třicet zápasů. Naposled ji pokořila loni v říjnu právě Slavia. Od té doby zahájila cestu za titulem, po výhře nad největším soupeřem je favoritem i v současném ročníku.

„Pro nás to začalo dobře. Šli jsme do vedení, soupeř do deseti. Pak jsme zápas zvládli velmi dobře. Ono ani proti deseti slávistům to není jednoduché. Pro nás velmi cenné tři body,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek.

Slavia si zavařila sama, první dvě branky soupeři nabídla po svých zaváháních. Kardinální bylo to od Santose, mistra ligy s Plzní z minulé sezony. Jeho nasazení do základní sestavy překvapilo, když na lavičce seděl Ousou.

Brazilský stoper po pár sekundách nezachytil výkop brankáře Staňka, míč nechal spadnout na zem, mizerně zahrál hlavou směrem k vlastní bráně, pustil před sebe Mosqueru, který se řítil do vyložené šance. Santos ho zezadu přidržel, zatáhl, postrčil, což mělo za následek pád kolumbijského křídelníka.

„Jejich brankář nakopne míč levou nohou, nám to spadne za obranu. Nezachytíme hráče v situaci, na kterou se připravujeme. Pak to musí křižovat stoper. Pro mě nepochopitelný,“ zlobil se slávistický kouč Jindřich Trpišovský, Santose nevinil.

„Vadí mi, jak k tomu došlo. S Mosquerou tam měl být jiný hráč. Možná to Santos mohl hrát jednoduše do strany, ne k brankáři. Pak se dostali do kontaktu, byl v plném běhu, nemůže se zastavit,“ poznamenal Trpišovský.

Sudí Hocek měl hned jasno: penalta pro Plzeň a červená karta pro Santose. Pokutový kop za faul, vyloučení za zmaření vyložené příležitosti bez možnosti hrát míčem. Pokud by Santos fauloval ve skluzu, dostal by jen žlutou kartu, protože měl snahu hrát míč.

Divil se, že má jít ven, mezitím si míč nachystal Chorý a polovysokou střelou do středu brány otevřel skóre.

Druhý gól slávisté inkasovali po rohu. Přitom se kopat nemusel, ale Lingr odmítal hru zjednodušit, podržel si míč v nebezpečném prostoru a díky presinku domácích hráčů doběhl s míčem za zadní čáru.

Kalvachův centr proletěl pokutovým územím, od zadní tyče ho zpátky na malé vápno v pádu vrátil Jemelka a Mosquera zblízka doklepl.

Na velkoplošné obrazovce svítila 20. minuta a skóre 2:0. Přitom sedm minut se nehrálo kvůli ošetřování Sýkory, který nerozchodil atak Olayinky a musel střídat už po osmi minutách, a také kvůli fanouškům.

Sudí Hocek přerušil hru a svolal hráče k lavičkám, protože kvůli dýmu nebylo vidět. Stadion nejdřív zakouřili slávisté a když se dým rozptyloval, rozhořely se světlice v rukou domácích příznivců.

Slávisté se nemohli dostat do hry, která neměla spád. Proti plzeňské defenzívě to měli nesmírně složité. Přesto pár nadějných možností si vypracovali. Krásnou akci, která vedla k tutovce, Olayinka neproměnil. Z malého vápna trefil padajícího Staňka. Byť pak pomezní sudí odmával ofsajd, dát Olayinka gól, platil by. Videoasistent by odhalil, že o porušení pravidel se nejednalo.

Hosté se snažili, v poli se hrál vyrovnaný zápas, ale oslabení o jednoho hráče bylo přece jen znát. Při útočných akcích měli slávisté v pokutovém území málo hráčů, protože hodně se jich zaměstnalo k tomu, aby se k bráně vůbec dostali. Středopolař Thiéhi na hranici vápna obešel Hejdu, ale jeho pokus zkrotil Staněk.

V dlouhém sedmiminutovém nastavení postihla slávisty další nesnáz. Energický Olayinka, který jediný dělal rozruch mezi protivníky, se nešťastně srazil s vybíhajícím Staňkem a utrpěl poranění ruky. Po ošetření sice zbytek poločasu dohrál, ale po přestávce už nenastoupil.

Z kraje druhé půle málem bylo pro hosty ještě hůř, po krásné akci proplul středem obrany Vlkanova a zvýšil. Plzeňští oslavovali třetí gól, fanoušci bouřili, hlasatel vyvolával střelce, ale videoasistent mezitím odhalil ofsajd přihrávajícího Chorého. Ten zalepil dlouhý pas Pernici, zbavil se Masopusta, který se po vyloučení Santose přesunul z pravého křídla na stopera, přes Kačarabu uvolnil Vlkanovu.

Slavia tak žila, manko o dva góly přece jen dávalo jistou naději aspoň na remízu. Být to o tři branky, podle průběhu předchozích minut by bylo zřejmě hotovo.

Možnost ke snížení si však vypracovalo jedinou, po akcí na levé straně Jurásek střílel z první z hranice vápna, ale jeho pokus neměl razanci a Staněk neměl problémy.

Deštivý zápas pomalu plynul k závěru, během kterého domácí skóre ještě vylepšili. Za slávistickou obranu, která po zpětné přihrávce domácích vystupovala k polovině hřiště, si zaběhl Jemelka.

Na levém křídle si šedesátimetrový nákop od brankáře Staňka zpracoval, přenechal míč Vlkanovovi, který se neukvapil a počkal, až mu z druhé vlny naběhne Kalvach. Nápřah z 18 metrů a přízemní rána zapadla k tyči.

Gólman Staněk tak založil akce před první a třetí brankou.

Plzeň porazila Slavii po víc než třech letech a deseti zápasech.