Trpišovský: Řehák chtěl situaci uklidnit. A co bychom potom říkali Mourinhovi?

Nutno dodat, že známý portugalský provokatér trénující AS Řím dostal na lavičce v minulé sezoně italské ligy za podobné roztržky tři červené karty.

Jednu si v nedělním zápase vysloužil i asistent slávistického trenéra Pavel Řehák, který se rozběhl přes půl hřiště až do sparťanského vápna do potyčky mezi hráči.

„Situaci jsem ještě neviděl z opakovaných záběrů. Původně jsem ani nevěděl, že tam někdo z realizačního týmu běžel. Ale co jsem slyšel, tak chtěl celou situaci uklidnit,“ tvrdil Trpišovský. „Měli jsme se tady bavit o fotbalových akcích, místo toho se dokola bavíme tady o tom.“

Proč se utkání tolik vymklo z rukou?

Nevím, my jsme chtěli hrát fotbal. Chtěli jsme navázat na derby, které si pamatujeme z loňské sezony. Věděli jsme, že Sparta měla nějaké ty centimetry a kila navíc, a tak jsme potřebovali, abychom ji dostali pod tlak, což se nám i tím jejím stylem hry, který praktikovala, příliš nedařilo. Neměli jsme pohyb, soupeř byl v první půli živější a nebyl to od nás dobrý výkon.

A v pokračování zápasu?

Ve druhém poločase, který byl roztrhanější, se už mohla trochu projevit únava. Do toho gólu se nám celkem dařilo, potřebovali jsme hrát na zemi a vytvářet si lepší situace. Pak to bylo nahoru dolů, abychom měli ze hry víc... Sám na to neumím pořádně odpovědět, chtěli jsme do toho jít tak, abychom měli co nejvíc míč na noze. Bohužel tomu bylo jinak. Tijanimu se nedařilo nahoře balony udržet a bohužel za stavu 1:0 přijde potyčka a ještě červená karta, což není styl, se kterým jsme do toho utkání chtěli jít.

Jak jste celou potyčku, ve které byli oba kapitáni, viděl vy? Je podle vás v souladu s vystupováním, kterým se chce Slavia prezentovat, aby člen realizačního týmu Pavel Řehák běžel do mely přes celé hřiště?

Že tam běžel někdo z realizačního týmu, jsem zjistil až potom. V reálu jsem vůbec nevěděl, že je na hřišti. Co jsem slyšel, tak chtěl tu situaci uklidnit. Já jsem pak s Provim (Lukáš Provod) řešil, jaká je tam červená karta a jak to budeme takticky řešit. Upřímně jsem se až po utkání dozvěděl, že někdo z realizačního týmu navíc dostal červenou kartu.

Kapitánům Ladislavu Krejčímu a Janu Bořilovi tečou nervy

Jak jste celou potyčku vlastně vnímal? Budete něco vyčítat Janu Bořilovi?

Ještě jsem to neviděl na opakovaném záběru. Byl tam souboj Mojmíra Chytila s brankářem, pak tam bylo obrovské klubko hráčů a věc, která do fotbalu nepatří. Budu mu vyčítat, že se do toho nemá pouštět, protože jsme v tu dobu vedli a potřebovali jsme ho na hřišti, abychom byli kompaktní a v jedenácti lidech. Nemělo k tomu dojít, prý tam bylo ještě nějaké přikleknutí Mojmíra od jiného hráče, to mám takové zprávy. Hráči by ale měli více hrát fotbal a ne se chovat takhle. Derby taková jsou, vyhrocené emoce se stávají, ale takhle by to vypadat nemělo. Pak si z toho všichni budou pamatovat akorát ty červené karty a strkanice.

Nemyslíte si, že to byla ostuda? A nepřispěli jste k tomu všichni i tím, jakým způsobem jste reagovali na sudí?

Nemyslím si to, koukám každou sobotu neděli na spoustu fotbalových lig, nevím, co bychom říkali třeba Mourinhovi. Za realizační tým chceme hrát fotbal, technickou a kombinační hru. Tým stavíme pokaždé tak, abychom se takto předvedli. Jako ve čtvrtek. Proto jsme loni dali skoro sto gólu, a proto se tu hrály takové zápasy a soutěže za té dřívější éry. Nikdy jsem neřekl hráčům, aby faulovali. Náš jednoznačný cíl byl hrát aktivně fotbalově, dostat soupeře pod tlak, vytvářet si nebezpečné situace. Víme, že když se hraje furt nahoru dolu a je delší čas držení míče, tak nám to vyhovuje. Když se dění kouskuje, to nám potom nesvědčí. Přál bych si, aby ty zápasy byly takové jako na jaře.

Co říkáte na penaltu v závěru a odvolaný gól? Neoživily se vám vzpomínky na jarní derby a chybu Igoha Ogbua, po které tenkrát také Sparta proměnila penaltu?

Bohužel on byl u obou těch momentů. Několikrát jsme tu situaci z jara probírali. Balon tentokrát letěl do chumlu hráčů a ani nevím, jestli mohl nějak reagovat, ale neviděl jsem to (ze záznamu), jen popisuju, jak jsem to bezprostředně viděl. Nevím, jestli se před ním jenom míč neobjevil a už nestihl cokoli udělat.

Jste zklamaný?

Jsem celkově zklamaný z výsledku, z té penalty a z toho, že jsme dali gól na 2:0 a nakonec máme jen bod. To celé dává mé náladě razítko. V první půli snad nebyla ani jedna pořádná střela na bránu nebo jedna z úhlu, to je strašně málo. Máme dost technických hráčů na to, abychom si vytvořili dobrou situaci. Pocit rozhodně dobrý nemám.

Zatím ligová sezona vypadala dost atraktivně, všichni čekali top zápas. Jak to, že nepřišel?

Je to tak, jsou skvělé návštěvy, padá spousta gólů a měl to být vrchol toho všeho. Top týmy se měly potkat a měli jsme se bavit o hezkých akcích a ne o tomhle. Čekal jsem podobný zápas jako u předchozích derby na jaře, tohle je návrat někam zpátky, co nikdo z nás nechce. Ve čtvrtek na Servette jsme hráli a vybavuju si x krásných přechodových akcí, z tohoto zápasu si nic moc nevybavím. Míč byl spíše ve vzduchu než na zemi, a z toho to všechno pak pramení.

Moc střel na bránu ale nebylo na obou stranách.

To koresponduje s tím, co tu říkám. Ten zápas byl rozhodně remízový. A na to, kolik ofenzivních hráčů bylo na trávníku, tak toho bylo celkově málo a ani my jsme toho moc nepředvedli. Bylo to tím, že týmy stály hodně u sebe, chodilo se často do kontaktu a pak je logické, že hráči hledají jednodušší řešení vzduchem, než aby se vystavili riziku, že balon ztratí. Pokud je ale v takovém zápase tak málo střel, tak to prostě nestačí.

Trenér Priske hovořil o tom, že někdy bylo těžké poznat, jaký metr vlastně rozhodčí nastavil. Co si myslíte vy?

Nechci se do toho moc pouštět. Těžko říct. Když Provod dostane takový úder na koleno, jaký dostane... Bavíme se o těch hráčích, jak se chovají na hřišti, co s nimi dělají emoce, které tím eskalují. Vím, čím si Provi prošel a jak na sobě pracuje, a potom dostane takový zákrok. Asi každý jsme viděli nějaké momenty, kdy si myslíme, že to nebyl faul, ale ve skutečnosti je. Pak vidíte roztrhané štulpny a faul to není. Když tu byl tenkrát polský rozhodčí Szymon Marciniak (měl na starosti derby v březnu 2022, které Slavia v Edenu vyhrála 2:0), tak to všechno zklidnil.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí před rozbouřenými tribunami Edenu diskutuje s rozhodčím

Tentokrát se to moc nepovedlo.

Těch kontaktů bylo příliš. Zdá se nám, že některé zákroky byly hrůzostrašné, ale ti hráči jsou zkrátka v pohybu. Mnohem horší jsou ty ve stoje. Je jasné, že rozhodčí to chtějí na začátku trochu pustit a ve druhé půli pak už musejí písknout všechno. My jen chceme po technických hráčích, jako Zafeiris, Oscar a Provod, aby hráli fotbal a takové situace jako teď nám nevyhovují. Takový zápas nemůžeme vyhrát a nemůže být nikdy vedený tak, jak bychom chtěli.

Byl byste třeba pro zavedení čistého času, aby z fotbalu zmizelo zdržování?

Záleží, co je zrovna za zápas. Čím více čistého času bude, tím lépe pro lidi, kteří chtějí přijít na zápas, kde se hraje fotbal. A ty hezké akce právě vznikají z těch delších herních pasáží. Musí se zkrátka zvýšit čistý čas, a to je i o tom zdržování, kdy by brankáři měli dostávat žluté karty za dlouhé rozehrávky. Už jsem mluvil o tom, že jsme třeba v Jablonci hráli jen 54 minut z devadesáti, teď to bude asi dost podobné. Je to pro všechny k zamyšlení, když oba týmy ve čtvrtek excelovaly v Evropě a ty zápasy vypadaly úplně jinak.

Nebál jste se nepokojů v hledišti, když ze sparťanského sektoru začaly létat dělbuchy? Shodou okolností kvůli nim nizozemský šlágr mezi Ajaxem a Feyenoordem ukončili předčasně.

Já jsem na Feyenoordu byl dvakrát a vím, jak to tam probíhá, i když tohle se tedy hrálo na Ajaxu. Vím, že kolikrát jsem dostal zapalovačem a všemi různými předměty. Ono je to tam také dost horké. Jediná cesta, aby se tyhle věci dál neděly, je ukončit zápas. Tohle do fotbalu absolutně nepatří, nechci sem jen chrlit negativní emoce. Jen já jsem osobně dostal asi dva a půl tisíce žádostí o lístky na derby, a pak se z toho zápasu stane tohle. Jsem z toho všeho asi jen smutný.