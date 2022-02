Fotbal žádá vládu, aby zmírnila omezení: Pusťte fanoušky zpět na stadiony

Všechny profesionální kluby přijaly usnesení, kterým vyzývají Ministerstvo zdravotnictví k jednání o změnách Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví tak, aby došlo k navýšení maximálního přípustného počtu diváků na sportovních utkáních a dalších hromadných akcích.

„Všechny kluby se shodly, že je nutné i nadále vést debatu s ministerstvem zdravotnictví a vládou s jasným cílem umožnit fanouškům postupně více naplnit tribuny našich stadionů. Je to jednoznačně naše priorita a jedním z nejbližších kroků bude otevřený dopis všech členských klubů LFA směrovaný na vládní představitele, “ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA).

Na sobotní a nedělní utkání se situace s omezením diváků nezmění, to je takřka jisté.

Tisíc diváků může být na velkém stadionu v Edenu, který má kapacitu víc než osmnáct tisíc. A tisíc diváků může přijít také například do Zlína či do Mladé Boleslavi, kam se vejde přibližně pět tisíc lidí.

Klubům ani fanouškům se nejen takový nepoměr nelíbí.

„Ligová fotbalová asociace (LFA), sdružující 32 profesionálních klubů, na svém zasedání jednomyslně přijala usnesení vyzývající vládu ČR k umožnění návratu fanoušků na stadiony,“ sdělil prostřednictvím svého účtu na twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Na vládu přijde dopis, v němž se kluby budou snažit vysvětlit, proč by státní orgány měly počet lidí na hromadných akcích zvýšit. A požádají, aby své rozhodnutí přehodnotily.

Zvlášť když od příští středy 9. února začne platit nařízení, které zruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19 pro využívání služeb, při vstup do restaurací či na kulturní a sportovní akce.

Přitom aby na stadion mohlo co nejvíc diváků, tak kluby k sobě pouštěly jen ty fanoušky, kteří prokázali bezinfekčnost - dokončeným očkováním, certifikátem o prodělání nemoci ne starším než šest měsíců či čerstvým negativním testem.

Jenže rušení tzv. covid pasů s omezením hromadných akcí nesouvisí. „I nadále bude platit omezení počtu účastníků na hromadných akcích,“ řekl premiér Petr Fiala po středečním jednání vlády.

Příští středu 9. února se hraje třaskavé derby ve čtvrtfinále poháru. Je obrovský rozdíl, jestli na souboj rivalů Slavie se Spartou přijde do Edenu tisíc lidí, nebo například deset tisíc fanoušků, což by byla přibližně polovina kapacity. Aspoň s tímto počtem by kluby v první fázi rozvolnění byly spokojeny.

Jenže boj klubů komplikuje fakt, že na rozdíl od minulé doby během pandemie nelze fotbalu či hokeji udělit výjimku. Když vláda loni v listopadu počet lidí na hromadných akcích omezovala, řešila to komplexně včetně divadel či koncertů. A pokud by zvýšila počet diváků na tribunách, musela by řešit právě i kulturní či další akce, konající se ve vnitřních prostorech, zároveň.

„Na rozdíl od minulé sezony se pořádání ligových utkání neřídí na základě výjimky, ale platí pro nás stejná pravidla jako pro jiné hromadné akce napříč obory v rámci jednoho mimořádného opatření. O to je pak složitější při jednáních se státními orgány dojít k dohodě,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligového fotbalové asociace (LFA), která nejvyšší soutěž řídí.

„Samozřejmě bychom rádi, kdyby se na fotbal nahlíželo jinak, protože se domníváme, že v otevřeném prostoru je šíření nákazy podstatně méně rizikové než v uzavřených halách nebo budovách či třeba v obchodních centrech,“ zdůraznil Svoboda.

Vláda chystá postupné rozvolnění opatření, v jednotlivých vlnách by měly být zahrnuty právě i hromadné akce a to poměrně brzy. Fotbal však chce mít zaplněné tribuny co nejdřív. „Aspoň těch padesát procent kapacity,“ žádají kluby.

Fortuna liga má v Česku od 19. prosince pauzu. Už závěrečná čtyři podzimní dějství se hrála s výrazně omezeným počtem diváků.

Přitom ještě v říjnu bylo na šlágr prvního s druhým mezi Slavií a Plzní osmnáct tisíc příznivců.

Ještě 21. listopadu přesáhla návštěva v Edenu na duel s Jabloncem deset tisíc, na následný pohárový duel proti Feyenoordu Rotterdam přišlo 25. listopadu na patnáct tisíc lidí. O dva dny později už na ligu směla jen tisícovka.

Do té doby si fanoušci po delší době alespoň pár týdnů užívali. Od srpna 2021 mohli stadiony zaplnit do plné kapacity s podmínkou, že nad sedm tisíc diváků muselo mít dokončené očkování či potvrzení o prodělané nemoci.

V polovině listopadu se restrikce měnily, do hlediště mohli jen očkovaní fanoušci nebo ti, kteří se prokázali certifikátem o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dnů, což by fotbalu nevadilo. Vždyť například Sparta či Slavia propagovaly očkování, a na svých stadionech dokonce zavedly očkovací centra pro třetí posilující dávku.

Jenže prokázaní bezinfekčnosti se od příštího týdne ruší...