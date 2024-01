Plzeň si z Bohemians stáhla brankáře Jedličku. Může jít o Staňkův přestup

„Jedličkův mateřský klub na konci loňského roku uplatnil dohodnutou možnost si hráče stáhnout,“ uvedli Bohemians na svém webu.

Jedlička v klubu působil už v minulé sezoně, celkem v Praze odchytal 26 utkání a udržel jedenáct nul. Pomohl vybojovat také čtvrté místo, které zajistilo účast v pohárech. V těch si ale nezachytal, protože v té době ještě nebylo dotaženo pokračování jeho hostování.

A Západočeši potřebují mít pětadvacetiletého brankáře preventivně v přípravě i tentokrát.

Podle zákulisních informací je blízko přestup současné plzeňské jedničky Jindřicha Staňka.

Nahrává mu i vstup čtvrtého nejbohatšího Čecha Pavla Tykače do Slavie. Částka by se totiž měla pohybovat okolo padesáti milionů korun, což by byl největší transfer mezi dvěma kluby v české nejvyšší soutěži.

Bohemians ovšem nevyloučili ani Jedličkův návrat. „Jeho další působení bude předmětem budoucích jednání,“ doplnili.

Plzeň by se totiž mohla spolehnout na osmnáctiletou naději Viktora Baiera, který debutoval na podzim v Konferenční lize na hřišti Dinama Záhřeb (1:0) a nejen v pohárových utkáních zaujal velmi dobrými výkony.

Viktoria začíná zimní přípravu v pátek 5. ledna. Zatím i se Staňkem a Jedličkou.