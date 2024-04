Liberec oficiálně změnil majitele. Kania převzal většinu akcií, Nezmar ředitelem

Obchod oznámil liberecký klub na svém webu, zároveň informoval o odvolání stávajícího představenstva a dozorčí rady společnosti.

Ve vedení tak nově působí například Kaniova manželka Petra, Tomáš Netopil, Filip Gigal. Nechybí dlouholetý místní funkcionář Zbyněk Štiller.

„Je nám velkou ctí, že se můžeme stát většinovými akcionáři tak významného českého fotbalového klubu,“ prohlásil Kania, jemuž nově patří 75,65 procenta klubových akcií.

„Naším jednoznačným cílem pro nejbližší sezony je vrátit klub tam, kam historicky patří, tedy na nejvyšší ligové příčky a každý rok bojovat v předkolech o účast v základních skupinách evropských pohárů.“

Jako první krok označil Nezmarovo jmenování, další přijdou postupně. „A budou transparentně komunikovány s fanoušky, partnery i s fotbalovou veřejností,“ doplnil Kania.

Vystudovaný inženýr ekonomie Nezmar je někdejším dlouholetým útočníkem, později stoperem klubu. Celkem za Slovan s tříletou přestávkou nastupoval devět let, v letech 2002 a 2012 pomohl ke dvěma ligovým titulům.

Po skončení aktivní kariéry v prosinci 2012 hned nastoupil na pozici sportovního ředitele. Po pěti letech zamířil do Slavie, kam s sebou vzal trenéra Jindřicha Trpišovského, jehož v létě 2015 přivedl do Liberce.

Ve Slavii působil Nezmar necelé tři roky, společně s Trpišovským stvořili velmi úspěšný tým. V srpnu 2020 tam skončil, měl jiný názor na další směřování klubu.

Když o dva měsíce později propukla korupční aféra spojená s tehdejším místopředsedou asociace Romanem Berbrem či Romanem Rogozem, manažerem Slavoje Vyšehrad, Nezmar dopředu přiznal, že bude figurovat v policejních odposleších. S oběma hlavními obžalovanými případu, který směřuje k červnovému rozsudku, byl v kontaktu.

„Lidé mají kolikrát pocit, že ten, kdo se s ním kdy potkal, musel jet nutně na červenou, ale tak to není. Možná někdo řekne, že jsem jel na oranžovou. Pohyboval jsem se v šedé zóně, ve které se v českém fotbale funguje,“ přiznal pro Seznam Zprávy.

Na jaře 2021 působil jako poradce v polském klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Kvůli své účasti v odposleších údajně přišel o práci v poradenské firmě Deloitte.

S novým libereckým majitelem Kaniou spolupracuje Nezmar dlouhodobě, pomáhal mu při vstupu do fotbalového prostředí a také při získání liberecké akvizice.

Jedenatřicetiletý Kania, výkonný ředitel společnosti JK Education/Consilium, získal klub od Ludvíka Karla, který do Slovanu vstoupil v polovině 90. let a pomohl mu z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři ligové tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA.