Slavia - Baník 5:0, exhibici řídili Chytil se Schranzem, hosté dohrávali v deseti

Slávisté po suverénním vítězství ztrácejí na první Spartu už jen bod, která v neděli večer hraje na Slovácku. A příští týden už je derby.

Pro slávisty to nebyl těžký zápas, zdálo se, že Baník, který přitom bojuje o poháry, ho přijel jen odehrát. Hosté vyhlíželi bez většího zaujetí a od začátku se jen bránili.

„Co asi tak mám hodnotit?“ povzdechl si ostravský kouč Pavel Hapal. „První půle z naší strany velmi slušná, byli jsme Slavii vyrovnaným soupeřem. O osudu zápasu rozhodly tři situace: v závěru půle jsme nedali šanci na jedna jedna, na začátku druhé půle jsme dostali nešťastný gól kvůli naší nekoncentrovanosti a třetím momentem byla červená karta pro Tanka. Pak už Slavia dominovala,“ řekl ostravský kouč Pavel Hapal.

První gól domácí sice dali až ve 28. minutě, ale když hned v úvodu druhé půle Chytil patičkou usměrnil střílený pas Douděry, bylo hotovo. Zvlášť když vzápětí dostal za došlápnutí na Holeše červenou kartu Tanko.

Domácí zahrozili už po třiceti sekundách a dál se tlačili do pokutového území. Byli hodně aktivní, soupeři nepůjčovali míč, takřka ho nepustili na svou polovinu hřiště, ale obtížně se probíjeli do šancí. I proto, že například nebyli schopní vyřešit situaci dva na jednoho, byť to pro Douděru nebylo složité. Provoda zahnal až k autové čáře, místo aby mu nabil na penaltu.

Přesto spolupráce obou reprezentantů ve 24. minutě rozjásala zaplněný Eden. Centr Douděry proletěl na zadní tyč a dobíhající Provod zavěsil míč pod břevno. Když se vymanil ze skrumáže spoluhráčů, ještě si sám užil oslavu s fanoušky. Jenže předčasně. Videoasistentovi neuniklo, že Douděrův centr k Provodovi prodloužil Schranz a v tu chvíli byl střelec v ofsajdu, takže gól neplatil.

Hosté se však nepoučili a z podobné akce vzápětí inkasovali. Tentokrát poslal dlouhý míč přes celé vápno Holeš, bránící Rusnák se nechytil s Bořilem, který z první vracel míč zpátky na penaltu. Pálil Schranz, někdejší slávista Markovič se zaskvěl reflexem, ale slovenský útočník si ještě doběhl pro dorážku hlavou, přestože kolem něj ve vápně bylo sedm hostujících hráčů. Ale všichni jen statisticky sledovali, jak celá akce dopadne.

Ostravský trenér Hapal udělal proti nedávnému utkání na Spartě pět změn v sestavě. Překvapil nasazením loňských dorostenců Šína s Grygarem, kteří patřili k lepším hráčům svého týmu.

Dopředu byli hosté bezzubí, bezradní, přitom před dvěma týdny na Letné jak byli nebezpeční (3:4). Až po půlhodině strávili chvíli na polovině soupeře, dopracovali se ke dvěma rohům a ve 42. minutě nepozorné slávisty málem vytrestali.

Nikým neobtěžovaný levý křídelník Šehič se vrátil po odražený míč, poslal centr na zadní tyč, Rusnák však ze tří kroků hlavičkoval nad. Rusnáka neuhlídal Bořil. Když si předtím na druhé straně role vyměnili, byl z toho gól Slavie...

Za ní v základní sestavě opět nenastoupil Zima, na lavici zůstal i Zmrzlý, který minule v Hradci byl jedním ze strůjců vítězství. Překvapil i slabší počet fanoušků Baníku na tribuně. Ti, kteří do Prahy nevyrazili, nemuseli litovat.

Hosté se nechali zatlačit také hned v úvodu druhé půle, nepohlídali si dohraný roh, přičemž Douděra poslal střílený míč do vápna, aby hosté neměli brejk. A nehlídaný Chytil patou změnil směr dráhy míče, že Markovič neměl šanci zasáhnout.

Další problém pro hosty nastal vzápětí, když Tanko se snažil dohrát Holeše a nejspíš nechtěně mu došlápl na kotník. Hlavní sudí Szikszay nechal zákrok bez povšimnutí, pak na doporučení pomocníka od videa vytáhl červenou kartu. Nigerijský útočník proti Slavii nedohrál už podzimní zápas, kdy vrazil do Douděry a nemohl hrát tři zápasy.

Pak už nastala slávistická exhibice. Po jednoduchých kombinacích středem pole se domácí dostávali až do malého vápna. Střídající Jurečka dohrál akci Schrance s Chytilem. Vzápětí Schranz s Chytilem znovu, tentokrát sám před Markovičem zakončoval Chytil. V 58. minutě to bylo 4:0, Eden bouřil a hosté by se nejraději ostudou „propadli“ na sousedící vlakovou zastávku a odfrčeli domů.

Čekalo je ještě dlouhých třicet minut, během kterých si slávisté vytvářeli jednu slibnou možnost za druhou. Zároveň polevili v ostražitosti a do protiútoků se dostal i Baník. Ale gól padl už jen jeden a to do sítě Markoviče.

Střídající Jurásek byl na hřišti necelých pět minut, když dostal do vápna přihrávka od Jurečky a zcela volný zamířil zblízka pod břevno.

Baník může těšit jediné: po dvaceti měsících a vážné operaci kolene se do hry vrátil Ladislav Takács, dostal v závěru tři minuty. „Jsem rád, že jsem ho tam mohl poslat,“ poznamenal kouč Hapal.