Slavia - Plzeň 2:1, nervozita v závěru, domácím hrdinou je opět Jurečka

Obě slávistické branky dal rozjetý útočník Jurečka, který v minulém domácím utkání s Bohemians pálil dokonce čtyřikrát.

Tentokrát se poprvé trefil už po pěti minutách, kdy zakončil zblízka pod břevno parádní kombinaci na ose Zafeiris-D. Jurásek-Schranz.

Necelou půlhodinu před koncem pak z pravé strany krásnou křížnou střelou, která se do sítě odrazila od tyče, celý zápas rozhodl.

Závěrečný tlak Plzně, při kterém Ousou obětavě skočil do střely zakončujícímu Vydrovi a na poslední roh hostů přiběhl do šestnáctky soupeře i brankář Staněk, Slavia ustála.

Oddálila tak mistrovské oslavy konkurenční Sparty, která vede dvě kola před koncem ligu o čtyři body. Zároveň si udržela titěrnou naději, že v případě dvou výher a kolapsu rivala, který by naopak musel dvakrát padnout, může ještě na titul dosáhnout sama.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

V týdnu červenobílí cestují do Olomouce a sezonu zakončí doma proti Slovácku, Spartu čeká Slovácko venku a Plzeň doma.

Slávisté do domácího utkání s Plzní skvěle vstoupili: rychle soupeře přitlačili k jeho šestnáctce, vytvořili si tlak, šance a záhy vstřelili i vedoucí gól. Postupem času ovšem tempo hry opadlo.

Neprospěly dlouhé prodlevy při dvou plzeňských ošetřováních, která vyústila ve vynucená střídání.

Brankáře Tvrdoně, jenž dostal v základní sestavě překvapivě přednost před Staňkem, zranil po čtvrthodině domácí Matěj Jurásek, který si při sólu předkopl balon daleko a pak soupeři šlápl kolíky na ruku.

Hejdu odnesli na nosítkách po nešťastné srážce se spoluhráčem Kašou v pokutovém území soupeře, z hlavy mu crčela krev.

Slavia hru kontrolovala, Plzeň před pauzou pustila do jediné šance, když Ševčík na půlce hřiště zaváhal, nechal se o míč obrat Durosinmim a hosté postupovali ve třech proti jednomu.

Květ v pádu zakončil nepřesně.

Když ale domácí bohorovně nastoupili do druhého poločasu, Plzeňští je dokázali potrestat. Durosinmi sice v první šanci hlavičkoval ještě nad břevno, nicméně poté, co mu v šestnáctce ťukl míč patou Kopic a nigerijský útočník si rukou odstavil nedůrazného Oscara, už suverénně uklidil míč do sítě podél padajícího Koláře.

Celou situaci pak dlouhé minuty pečlivě zkoumal VAR, který kontroloval možný ofsajd asistujícího Kopice nebo útočný faul Durosinmiho. Žádné pochybení však neodhalil.

A domácí, viditelně podráždění z několika verdiktů hlavního rozhodčího Zelinky, museli zase přidat.

Vedení jim po přímočaré akci Ogbua se střídajícím Lingrem, na kterou plzeňská defenziva nedokázala reagovat, mohl vrátit útočník Jurečka, brankáře Staňka však zblízka nepřekonal ani nadvakrát. Když ale pár minut poté dostal přihrávku do kroku od Oscara, skóroval paradoxně ze zdánlivě složitější pozice.

Podruhé už se Slavia o vedení obrat nenechala.

Utkání v solidní kulise, kterou vytvořilo patnáct a půl tisíce diváků, dohrála navzdory nervóznímu závěru v relativním klidu. A definitivní ligové rozuzlení o pár dnů odložila.