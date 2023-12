Kováčův konec v Pardubicích? Klub měl jeho rezignaci odmítnout

S informací přišel server inFotbal.cz v úterý dopoledne. Uvádí, že Kováč „klubu novinku již oznámil a v nejbližších dnech podá s dalšími členy realizačního týmu rezignaci oficiální cestou.“

Tiskový mluvčí pardubického celku Radek Klier však nemůže poskytnout více informací: „V tuto chvíli žádné nemáme, a tak se k tomu nemůžeme jakkoli vyjádřit,“ řekl po poledni pro iDNES.cz.

Samotný Kováč pak na přímé dotazy redakce nereagoval. Podle webu iSport.cz vedení klubu rezignaci odmítlo.

Důvodem pro předčasný konec mají být údajné neshody s vedením Pardubic ohledně složení realizačního týmu.

Kováč patří v Česku dlouhodobě mezi žádané trenéry, i proto by nemusel zůstat bez angažmá. Mluví se o zájmu z Boleslavi, Liberce či ostravského Baníku, kam už měl v minulosti blízko jako pravá ruka Pavla Hapala.

Všechny kluby ale stabilního kouče mají, v Ostravě trénuje zmíněný Hapal, v Mladé Boleslavi pak Marek Kulič a v Liberci je Luboš Kozel.

Na začátku sezony navíc Pardubice podepsaly se čtyřiačtyřicetiletým koučem nový dvouletý kontrakt.

Kováč jako hlavní kouč převzal funkci po dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný. Pro mistra Evropy do 21 let z roku 2002 to je druhé angažmá v nejvyšší soutěži, v letech 2020 a 2021 vedl Opavu, se kterou sestoupil.

Pardubický trenér Radoslav Kováč

Bývalý reprezentant dovedl Východočechy v minulé sezoně přes baráž k záchraně, v aktuální sezoně patří týmu 13. místo a její podzimní část zakončil vítězstvím nad Libercem (2:0) po sérii čtyř porážek.

Pardubice by byly pátým prvoligovým klubem, který v ligovém ročníku změní trenéra. Na konci podzimní části skončili v Českých Budějovicích postupně Marek Nikl i Tomáš Zápotočný, v říjnu po Pavlu Vrbovi převzal Zlín Bronislav Červenka.

Už v září v Hradci Králové vystřídal Jozefa Webera na lavičce Václav Kotal a v Karviné po odvolaném Tomáši Hejduškovi nastoupil Juraj Jarábek.