Fotbal je má vášeň, ale v televizi raději sleduji box a MMA, tvrdí Ronaldo po tréninku v ringu

PRAHA Hodně zajímavého zaznělo v nedávném dokumentu DAZN „Parallel Wordls“ z úst portugalské fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda. Ten si v něm povídal s hvězdným kazašským boxerem Gennadijem Golovkinem.

Kde, kdo má fotbalisty za primadony. Za herečky. A právě bojovníky z ringu a klece jim dávají často za příklad, jak se vypořádat s bolestí a nepříjemnostmi. Mezi ty, kteří platí za „herečky“ patří také portugalská hvězda Cristiano Ronaldo, přestože by mu jeho fyzičku v pětatřiceti letech mohla velká část populace závidět.



Útočník Juventusu se v pořadu „Parallel Wordls“ setkal s Gennadijem Golovkinem, který naopak platí za nejtvrdší a nejodolnější boxery vůbec. Dle vlastních slov nebyl nikdy otřesen v tréninku, amatérském zápase a ani tom profesionálním. A to má za sebou už téměř čtyři stovky duelů během téměř třicetileté kariéry.



Už z tohoto pohledu bylo toto setkání hodně zajímavé. A… „Už když jsem přišel do Anglie (2003), tak jsem začal chodit na boxerské tréninky, protože mi přišlo zajímavé mít základy tohoto sportu také pro fotbal. Zbystří vaše smysl a pomůže v koordinaci pohybu,“ překvapil v dokumentu pětatřicetiletý „hezounek“ fotbalových trávníků, který svá slova potvrdil v tělocvičně po boku „GGG“.

„Víte, fotbal je skutečně mojí vášní, ale v televizi, když netrénuji, nebo nemám zápas, tak raději sleduji jiné sporty. A nejvíce mě baví box a MMA, konkrétně UFC,“ přiznal stále ještě úřadující mistr Evropy s Portugalskem, který nedávno jako první Evropan překonal v národním dresu stogólovou hranici (102) a nyní útočí na rekord nejlepšího reprezentačního střelce historie, Íránce Aliho Daeího (109 gólů).

S Golovkinem si měli hodně co říct i na téma udržování se po třicítce. Oba patří mezi kondičně nejlépe připravené muže svých sportů. „Chci zůstat ve sportu a fotbale ještě nějaký ten pátek. A nechci, aby se na mě lidé někdy podívali a řekli si: Páni, Cristiano byl neuvěřitelný hráč, ale teď už je pomalý. To nikdy nechci dopustit. Problém není ve tvém těle, ale ve tvé mysli, motivaci, zkušenostech. To je klíčové a nejtěžší,“ přidal svůj poznatek muž, který v únoru oslaví 36. narozeniny.



A ze svých dovedností jako by stále nic neztrácel. Během dvou a půl let v dresu italského Juventusu nasázel 62 ligových branek v 72 duelech, na podzim má zatím na svém kontě deset gólů v osmi zápasech. Celkově už i s reprezentačními trefami překonal těžko uvěřitelnou hranici 750 vstřelených branek (754) v profesionální kariéře.

„I ve sportu se můžeš neustále posouvat. A to i po třicítce. Loni jsem si povídal s Anthonym Joshuou, radil jsem mu, jak zůstat pohyblivý i v mém věku (Joshua je o čtyři a půl roku mladší než CR7). Povídej se na Rogera Federera, kterému je kolik? 37, 38 let a stále je na vrcholu. Anebo na Golovkina, který stále boxuje…,“ dodal s úsměvem pětinásobný vítěz Ligy mistrů, který získal ligový titul v Anglii, Španělsku i Itálii.

A který bude dneska v noci relaxovat ve svém turínském sídle a koukat z pohodlného bílého gauče na oblíbený box s Golovkinem v hlavní roli…