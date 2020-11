Fotbal je zpátky. Návrat ligy okoření šlágr mezi Spartou a Plzní i výhody rozehraných klubů

Stejně jako na jaře i nyní si museli fotbalisté vynuceně odpočinout. Kvůli koronavirové situaci v zemi se na začátku října přerušily všechny sportovní soutěže. Včera oficiálně ministerstvo zdravotnictví udělilo LFA (Ligová fotbalová asociace), která profesionální soutěže u nás řídí, výjimku, a tak se mohlo pokračovat tam, kde se skončilo.

Tedy sedmým kolem, které už včera rozehrály Jablonec a Brno (0 : 1). Vedle toho trojice českých klubů bojovala alespoň na evropské scéně, kde si před restartem ligy mohly případně zvýšit sebevědomí.

Spartě a Slavii to vyšlo, koronavirem momentálně zdecimovanému Liberci už bohužel nikoliv.

Především pro neporažené lídra soutěže ze Sparty má triumf na půdě Celticu Glasgow (4 : 1) obrovskou váhu – vždyť už zítra zavítá na půdu neoblíbeného plzeňského rivala.

„Všichni jsme si to vítězství užili, pořádně jsme ho v kabině oslavili. Je to velká vzpruha před Plzní, snad na tom moje koleno bude o víkendu dobře, snad budu moct opět být na hřišti,“ souhlasil Dávid Hancko v rozhovoru pro klubový web. Ten se proti Celticu vrátil do sestavy po pauze způsobené zraněním a věří, že proti Viktoriánům zvládne hrát také.

Právě západočeský klub bude mít proti Pražanům nevýhodu v nerozehranosti. Tu nevýhodu, kterou měli čeští pohároví zástupci v Evropské lize. Přesto v Plzni doufají, že proti Spartě předvedou stoprocentní výkon.

„Na restart se velmi těšíme. Obzvlášť na to, že hrajeme doma po delší pauze, a ještě k tomu se Spartou. Věřím, že budeme kvalitně připraveni a vyhrajeme,“ přeje si plzeňský kouč Adrián Guľa.

Na trávník se těší i obránce David Limberský. „Pauza byla dlouhá. Celý rok je hodně specifický a jsme rádi za každý zápas. Navíc je to jeden z největších zápasů, které se u nás hrají. Hlavně si přejeme uhrát stejný výsledek jako v květnu,“ připomněl jarní duel, ve kterém Plzeň vyhrála nad Letenskými vysoko 4 : 0.

Spartě se v Plzni nedaří

Jenže momentálně jsou karty rozehrány přece jen trochu jinak. Spartě se v nové ligové sezoně daří, zatím neztratila v šesti kolech jako jediná ani bod a okupuje první místo tabulky.

Duel s Plzní může pořadím zamíchat. Pražané na západě Čech totiž nevyhráli dlouhých devět let a druhá Slavie na ně ztrácí pouhé dva body. A jelikož její zápas s Mladou Boleslaví skončí před výkopem ve městě piva, může na svého rivala v případě výhry vytvořit nepříjemný tlak. Navíc obhájci titulu půjdou do ligového souboje taktéž s pohárovým triumfem v zádech (3 : 2 proti Nice).

„Co se týče Boleslavi, hlavně doufáme, že budeme hrát, že testy dopadnou dobře. Mohl by se k nám už připojit i Nico Stanciu, počítat můžeme i s Lacem Takácsem,“ prozradil pro klubové stránky trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Odpoledne bylo vyslyšeno, testy před ligou neukázaly žádné nové případy.

Naopak zmíněný Liberec může ligový restart využít pro nabrání sebevědomí. Ve čtvrtečním duelu s Hoffenheimem, v němž se musel obejít bez patnácti hráčů širšího kádru, prohrál vysoko 0 : 5.

„Bohužel nemůžeme počítat s návratem žádných nakažených hráčů mimo asi dvou. Bude to pro nás nesmírně náročné ligové střetnutí,“ mrzí kouče Severočechů Pavla Hoftycha.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Po vcerejsim vysledku dalsi dobra zprava - konecne jedno kolo negativnich testu. V nedeli se tesime na Mladou Boleslav oblíbit odpovědět

Přesto před nedělní návštěvou teplických Stínadel věří, že se s tím zbytek jeho výběru nějak popere. „Někteří hráči proti Hoffenheimu ukázali, že pro nás můžou být platní. Věřím jim.“

O víkendu by k soutěžním zápasům měly nastoupit všechny kluby, do pátečního večera nehlásil žádný klub (ani LFA) závažnější problém s první várkou testů.

Byť nějaké ztráty v týmech jsou: Baníku bude chybět kouč Luboš Kozel, jeho asistent Ivan Kopecký i oba brankáři A týmů. Včera na lavičce Jablonce chyběl také bouřlivák Petr Rada.

Všechny zápasy rovněž proběhnou bez přítomnosti diváků.