Jak k titulu? Útok! Góly! Slavia i Sparta ofenzivní zbraně mají

Choreo, které si sparťanští fans připravili, vykouzlilo nad sedadly gigantický nápis s jasným vzkazem.

Titul!

Vykřičník na konci zřetelně naznačoval, jak moc je tahle výzva naléhavá. Devět let Sparta čeká, až zase na Letné odšpuntuje mistrovské oslavy. A tentokrát to vypadá, že opravdu má na to, aby nedůstojně dlouhé čekání ukončila.

Spoluhráči kapitána Sparty Ladislava Krejčího (vpravo) se radují z trefy proti Brnu.

V neděli nezahrála excelentně, přesto si po vítězství 3:1 mohla zapsat hned několik pozitiv.

1) Do tabulky přiskočily další tři body, takže se opět přilepila na záda Slavii, která vede ligu o skóre.

2) Tým nerozhodily nepříjemnosti: že prohrával po možná ofsajdové trefě brněnského kanonýra Řezníčka, ani že mu nejistý sudí Radina s videorozhodčím Berkou kvůli vymyšlené ruce upřeli regulérní Čvančarovu trefu na 3:1.

3) Ze závodů o titul pomalu odpadá Plzeň, která počtvrté v řadě nebodovala naplno a na dělené první místo ztrácí už sedm bodů.

4) Stadion se tentokrát povedlo narvat se vším všudy včetně spodního sektoru za brankou směrem k ulici Milady Horákové, kde v posledních měsících chyběl kotel.

Ultras se během podzimu rozhodli stávkovat, od vedení žádali zmírnění trestů za porušování návštěvnického řádu. Sparta ovšem rázně vzkázala: Nenecháme se vydírat.

A tak vznikla podivná situace.

Tým se rozjel, nečekaně se dotáhl na špici tabulky, ale sektor, ze kterého se dřív linul největší randál, zůstával tichý a prázdný.

V neděli se po dlouhé době zaplnil, fandil poctivě, v závěru zaprovokoval doutnajícím pyrem v klubových barvách. Ale že by se na hašteření vmžiku zapomnělo, to zase ne.

Když sparťané po zápase tradičně utvořili na polovině hřiště kolečko, kapitán Krejčí zavelel: Všem zatleskáme, ale poděkovat půjdeme pod protilehlou tribunu.

„Jsme rádi, že kotel přišel, ale potřebovali jsme je každý zápas. Oni mohou vyjádřit svůj postoj k nám, my zase náš k nim. Z respektu k protilehlé, která nás podporovala celou dobu, jsme se rozhodli takhle,“ vysvětloval Krejčí po utkání a lehce se mu třásl hlas. „Když kotel přijde příště, všechno hodíme za hlavu a děkovačka bude taková, jaká bývala dřív. Doufám, že teď už se sjednotíme, v boji o titul to potřebujeme.“

Což platí stoprocentně, protože to vypadá, že o mistrovi tentokrát rozhodnou detaily. Slavii sice v posledních týdnech forma kolísala, ale v sobotu byla až nečekaně přesvědčivá: že suverénně rozstřílí Olomouc 4:0, se nečekalo.

Sparta se nadřela o něco víc, přesto o jejím vítězství nemohlo být pochyb. Skóre otočila během sedmi minut trefami Krejčího a Kuchty, v druhé půli přidal pojistku Wiesner. A tak se dál natahují dvě sparťanské ligové série: hlavně vítězná, která už čítá osm zápasů. A pak také domácí střelecká: zatím v každém jarním zápase na Letné nasázela Sparta minimálně tři góly.

„Ukazuje to, že si držíme v ofenzivě vysokou úroveň,“ pochvaloval si kouč Brian Priske. „Určitě jsme neodehráli nejlepší zápas sezony, ale platí, že směrem dopředu teď podáváme velmi vyrovnané výkony.“

Tentokrát asi opravdu nehrozí, že by se kdokoli k titulu probránil, protože o skvělá útočná čísla se může opřít i Slavia.

Všimli jste si, že kromě třináctigólového van Burena má ještě další tři borce s deseti trefami? Často kritizovaného dříče Tecla, nyní potrestaného lídra Olayinku a dravce Lingra. Sparta je na tom celkem podobně: Když se zrovna netrefí Kuchta s Čvančarou, pomůže na jaře rozjetý Haraslín nebo hecíř Krejčí, který zatím z pozice stopera drží nevídanou bilanci: deset zápasů, sedm gólů.

Takové zbraně Plzeň nemá, proto se zdá, že z bitvy couvá. A že ligový vládce bude tentokrát z Prahy.