Rozvedeni. Ronaldo se opět usmívá, koupil si ‚žihadlo‘ za 200 milionů a na prodej jsou i United

Cynicky lze dodat, že k tomu měl důvod. Dnes vstoupí v portugalském národním dresu do mistrovství světa v Kataru, na evropské šampiony z roku 2016 čeká nebezpečná Ghana.

Můžete si být jisti, že nejlepší reprezentační střelec všech dob (117 branek) nastoupí coby lídr ofenzivy „evropských Brazilců“ a s kapitánskou páskou. Tak, jak to má rád.

A plně soustředěn na překonávání dalších milníku. Opět – tak, jak to má rád.

Žádný fotbalista se ještě netrefil na pěti MS. Portugalsko ještě nikdy v historii mundial nevyhrálo.

Pro hvězdnou značku CR7 jde o obrovskou motivaci. Tu umocňuje také fakt, že svými výkony si může říct o ještě poslední velké angažmá.

Přestože si ještě před odjezdem do Kataru pořídil nejdivočejší sportovní vůz světa Bugatti Centodieci, které má pod kapotou neuvěřitelných 1600 koní a tomu odpovídající cenovku 8 milionů eur, poprvé v kariéře bude hrát reprezentační zápas coby volný hráč.

V úterý večer Manchester United přišel se stručným prohlášením o 67 slovech: „Cristiano Ronaldo opouští s okamžitou platností po vzájemné dohodě Manchester United.“

Rozvod v posledních měsících nesmírně bouřlivého manželství, které trvalo napodruhé přesně 452 dní, následně potvrdil také 37letý útočník.

A jak již bylo napsáno v úvodu, je to on, kdo má větší důvody k úsměvu. Ještě minulý týden to vypadalo, že jej za rozhovor s Piercem Morganem právníci slavného klubu rozcupují.

Rodák z Funchalu nenechal na United nit suchou, kromě jiného mluvil o zradě, o neúctě ze strany trenéra Erika ten Haga a spoluhráčů či nedostatečné kvalitě zázemí. Tím pochopitelně porušil svoji pracovní smlouvu.

V té stojí, že hráč je povinen „dodržovat a jednat v souladu se všemi zákonnými pokyny jakéhokoliv oprávněného funkcionáře klubu“ a nesmí „napsat nebo říct nic, co by mohlo uvést klub v nemilost nebo mu způsobit jakoukoliv škodu“.

Ukončením smlouvy s CR7 změny v United nekončí

United nakonec s nejsledovanějším mužem Instagramu (Ronaldo se o víkendu jako vůbec první dostal přes magickou hranici 500 milionů sledujících) pouze rozvázali smlouvu, čímž ušetří dle britských médií v každém z dalších osmi měsíců zhruba 2,4 milionu eur, což není málo.

Díky tomu se prý mohou na Old Trafford poohlížet po zajímavých posilách, nejvýše na seznamu má být klenot PSG a jeden ze střelců do senegalské sítě, 23letý Nizozemec Cody Gakpo.

Je ale otázkou, jak to v tomto ohledu nakonec bude. Důvod? Jen pár hodin po oznámení, které se týkalo Cristiana Ronalda, vydali „Rudí ďáblové“ další, které paradoxně ale opět fanoušky klubu potěšilo.

Rodina Glazerů – amerických miliardářů, kteří United koupili v roce 2005 – pověřila nezávislé finanční poradce, aby vytvořili plán „strategické alternativy“ týkající se možného prodeje.

Jen tak pro zajímavost, vybrali si společnost Raine Group, které letos svěřil prodej Chelsea ruský oligarcha Roman Abramovič.

A přestože mají příznivci United americké majitele za ničitele slavné značky a Ronaldo označil jeho technologický vývoj za posledních devět let za minimální, Glazerové budou údajně chtít minimálně 6 miliard eur, což je téměř sedmkrát více, než za kolik dvacetinásobné anglické šampiony před 17 lety kupovali.

A že je život plný paradoxů, ukazuje poslední zpráva: po Cristianu Ronaldovi má údajně vedle saúdskoarabského Al-Nassr toužit Newcastle United.

Do aktuálně třetího celku Premier League pumpují od loňského října peníze arabští šejkové pod hlavičkou Public Investment Fund. Jeho ředitelem je korunní princ Mohammed bin Salman, který před třemi lety nabízel Glazerům za United 4,5 miliard eur.