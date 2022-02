Poprvé a hned výhra. Saúdské fotbalistky prolomily tabu

Navíc hned při své premiéře zvítězily 2:0. Ve 14. minutě se trefila Al-Bandari Mubaraková a po přestávce přidala druhý gól z pokutového kopu Maryam Al-Tamimiová.

„Naším cílem je, aby hráčky získaly zkušenosti potřebné pro hraní mezinárodních zápasů, a navíc se chceme oficiálně dostat do klasifikace FIFA,“ uvedla německá trenérka Saúdek Monika Staabová.

Událost zaznamenal i legendární Brazilec Pelé. „Dnešní den je historický nejen pro vás, ale pro všechny, kteří milují fotbal,“ gratuloval Saúdkám přes Twitter.

Zatímco mužská fotbalová reprezentace Saúdské Arábie patří mezi historicky nejúspěšnější země na asijském kontinentu, jejich ženské kolegyně dosud neměly příležitost k mezinárodnímu srovnání. Přísná regulace práv v minulosti ženám zakazovala realizovat se ve sportovních odvětvích včetně fotbalu. Až po smrti konzervativního krále Abdulláha v roce 2015 zahájil jeho následovník Mohamed bin Salmán pomalý proces, jímž dával ženám více práv podílet se na sociálním a ekonomickém rozvoji státu.

V roce 2019 v Saúdské Arábii vznikla první neoficiální ženská liga v oblasti Džidda a následující rok byla založena právoplatná soutěž pro šestnáct týmů rozdělených do tří regionů. Loni pak tamní fotbalový svaz najal německou trenérku Moniku Staabovou, která v minulosti vyhrála s Frankfurtem ženskou Ligu mistrů a působila také u reprezentací Bahrajnu či Kataru, aby vybudovala v Saúdské Arábii národní tým.

„V listopadu mi zazvonil telefon. Viděla jsem předvolbu země 966 a netušila jsem, o koho jde,“ vyprávěla Staabová o tom, jak přišla k dalšímu exotickému angažmá. Hovor přijala a v telefonu se ozvalo: Zde fotbalový svaz Saúdské Arábie. Rádi bychom vás přivedli na náš první trenérský kurz pro ženy s licencí C. „Promiňte, cože? Saúdská Arábie?“ přemítala. „Myslela jsem si, že mě už nic nemůže překvapit, a pak přišlo tohle. Zeptali se mě, jestli bych mohla v prosinci vést trenérský kurz, a já řekla: Počítejte se mnou.“

Když se blížilo úvodní střetnutí na maledivském miniturnaji, uvědomovala si, jak významné klání to pro Saúdky může být. „Využijte této příležitosti, protože se jedná o jeden z historických okamžiků ženského fotbalu v Saúdské Arábii,“ promlouvala Staabová ke svým svěřenkyním v předvečer zápasu se Seychelami. „Užijte si každou minutu, každou vteřinu, kterou při něm zažijete. Buďte hrdé na to, že jste součástí tohoto pětadvacetičlenného týmu. Snažte se ze sebe vydat to nejlepší a dejte do toho pro Saúdskou Arábii všechno. Je to pro vás čest, že tady můžete být.“

„Je to začátek,“ citovala agentura SPA Lamii bin Bahianovou, ředitelku ženského oddělení Saúdské fotbalové federace. „Čeká nás dlouhá cesta k dosažení našeho cíle, kterým je účast na regionálních a mezinárodních šampionátech.“

Druhé utkání čeká Saúdky už ve čtvrtek, kdy se na národním stadionu v Male utkají s domácími Maledivami.