Gigant balancuje na hraně vyřazení. Snad Messiáš odehraje dobrý zápas, přejí si Argentinci

„Oba jsou géniové. Naši, argentinští. Musíme být hrdí na jejich odkazy. Nelze je srovnávat, nelze říct, kdo z nich je lepší. Jsou rozdílní, ale zároveň oba výjimeční,“ řekl přímo v Dauhá spoluhráč Maradony z 80. let Richard Giusti.

V katarské metropoli se sešel s dalšími svými parťáky u Stromu snů CONMEBOL (Jihoamerická fotbalová asociace), aby zavzpomínali na Maradonu.

„Zlatí argentinští hoši“ z roku 1986 pak jistě věří, že v sobotu večer budou mít na Lusail Iconic Stadium důvod k úsměvům a radosti.

Jihoamerický gigant, před turnajem pasován na jednoho ze tří největších favoritů, totiž po nečekané prohře se Saúdskou Arábií (1:2) balancuje na hraně vyřazení.

„Doufejme, že zítra odehraje Leo zápas, který si všichni přejeme. A že tím celý tým uctí památku Diega,“ zaznělo v pátek od dalšího ze zástupů legend Jorgeho Burruchagy, autora zlatého gólu ze světového šampionátu 1986.

Doufá pochopitelně také Messi, který sice jako první Argentinec vstřelil gól na čtyřech závěrečných turnajích MS, ale do Kataru si přijel pro jiný primát – trofej pro mistra světa.

A nečeká ho se spoluhráči rozhodně nic snadného. Mimo jiné také proto, že stejně jako kamarád a lídr Brazílie Neymar si odnesl z úvodního zápasu na turnaji zranění, údajně má problémy s levým lýtkem.

„Leo je v pořádku a připraven nastoupit. Stejně jako ostatní kluci. Je to jednoduché, když vás někdo srazí na kolena, musíte se zvednout a jít dál. A my to dokážeme,“ zaznělo na tiskové konferenci od kouče Jihoameričanů Lionela Scaloniho.

„Zápas s Mexičany je pro nás jako finále. Porážka od Saúdské Arábie námi rozhodně otřásla, ale teď je tady další duel, další soupeř a my se musíme dívat vpřed,“ přidal útočník Lautaro Martinez.

Pokud by se hledělo jen na statistiky, Mexiko je pro „nakopnutí“ Argentinců ideální soupeř. Na světových šampionátech došlo na tři měření sil, všechna vyhráli „La Albiceleste“.

Naposledy se rivalové setkali před třemi lety a i díky hattricku Martineze vyhráli Argentinci 4:0. Připravili tak nejtěžší porážku trenérovi Mexičanů Gerardu „Tata“ Martinovi. Ten se před 60 lety narodil v argentinské Rosáriu, v sezoně 2013 až 2014 vedl Messiho v Barceloně, další tři roky byl koučem argentinské reprezentace.

„Co čekáte, že řeknu? Co byste udělali na mém místě vy? Vím, kde jsem se narodil, řeknu vám datum, název nemocnice, směrovací číslo města. Ale teď jsem trenér Mexika a musím udělat všechno pro to, aby Mexiko vyhrálo,“ pronesl Martino na pátečním setkání s novináři.

Povede se mu to? Pokud ano, je jasné, že minimálně nějakou dobu to bude mít ve své vlasti těžké. Stejně jako celá parta kolem Messiho, takto trpký a rychlý konec by byl v zemi vzývající fotbalovou merunu vnímán coby národní tragédie.

Napraví si Němci reputaci?

Trapas nebudou o víkendu odvracet ale jen Argentinci. Nedělní program mundialu zakončí šlágr favoritů skupiny E mezi Španělskem a Německem. Jenže zatímco „La Furia Roja“ tuto roli na úvod potvrdila a rozstřílela nebohou Kostariku 7:0, naši západní sousedé senzačně, leč zaslouženě prohráli 1:2 s Japonci. Což skupinu pořádně zamotalo.

Zástupci země vycházející slunce budou muset při případném očekávaném triumfu nad Kostaričany řešit i výši svého triumfu. A totéž platí také pro Němce se Španěly. Pokud by se prvně jmenovaní revanšovali za úvodní ostudu, mohou se klidně všichni na konci skupinové fáze srovnat na šesti bodech. A pak by o postující dvojici rozhodovalo skóre v jejich minitabulce ...