Góly po šesti letech a v jedné vteřině. Benzemova kuriozita coby satisfakce za reprezentační trampoty

Je to úsměvná kuriozita. Ač vstřelil obě branky v různých poločasech, povedlo se mu to ve stejný čas. 46:44. Francouzský fotbalista Karim Benzema se navíc v národním týmu po dlouhé pauze konečně prosadil po téměř šesti letech. Označil to za určitou satisfakci.

„Věděl jsem, že všichni čekají na to, až se konečně trefím, a cítil jsem na sebe určitý tlak. Nicméně jsem profesionál a musím se s tím umět vyrovnat. Poté, co jsem dal gól, cítil jsem velkou radost,“ uvedl Benzema pro beIN Sports. Díky jeho dvěma zásahům Francie na mistrovství Evropy remizovala s Portugalci 2:2 a postoupila z prvního místa. I proto nikomu nevadilo, že Francie vůbec poprvé nevyhrála zápas, v němž se Benzema trefil. V předchozích dvaadvaceti případech vždy uspěla. Pro třiatřicetiletého kanonýra šlo o první reprezentační trefy od října 2015, poté byl vyřazen z týmu po skandálu s vydíráním svého tehdejšího spoluhráče Mathieua Valbueny. Od posledního gólu uplynulo pět let a 258 dní.

Třiatřicetiletý střelec, který na klubové úrovni dlouhá léta hájí barvy Realu Madrid, proměnil nejprve v závěru první půle penaltu po zákroku Semeda na Mbappého a po přestávce těžil z povedené přihrávky Paula Pogby.

„Nikdy jsem o sobě nepochyboval a to, že se mi podařilo skórovat, si teď se všemi vychutnám. Jsem rád za to, že jsme to zvládli a postoupili jsme do další fáze. Dobře vím, jak jsou góly v téhle soutěži důležité, a mám radost, že jsem mohl Francii zase pomoci,“ řekl Benzema.

V národním týmu kvůli tomu, že údajně přesvědčoval reprezentačního kolegu Valbuena, jemuž skupina vyděračů vyhrožovala zveřejním intimního videa, aby zaplatil. Benzema byl následně obviněn ze spiknutí a zapojení do organizovaného zločinu a strávil i noc ve vazbě. U soudu vinu popřel, ale přišel o účast na stříbrném ME 2016 nebo MS 2018, kde se Francii povedlo získat titul. V té době zastával roli francouzské ofenzivní jedničky elegantní střelec Olivier Giroud. Chráněnec trenéra Didiera Deschampse, bojovník, co tvrdě maká pro tým, forvard s patentem na kouzelné góly.

Ve čtyřiatřiceti vytáhlému Giroudovi schází posledních pět gólů k tomu, aby vyrovnal rekord Thierryho Henryho v počtu nastřílených branek za francouzský tým. Na turnaji ale dostává přednost navrátilec Benzema, jenž je typologicky odlišnější. V minulosti si do Girouda rýpl: „Těžko můžete srovnávat formuli jedna s motokárou.“ Pohodář Giroud, oblíbenec v kabině Chelsea, jenž nepatří k fotbalistům, kteří by záměrně šířili negativní atmosféru v týmu, pokud nehraje, obrátil vtip v sázku. „Pokud vyhrajeme Euro, půjdeme na motokáry,“ smál se v rozhovoru pro Le Figaro.

Zpět k Benzemovi, který se ve třetím utkání šampionátu dočkal prvních tref po návratu. V červnové přípravě s Walesem (3:0) nedal penaltu, v úvodu Eura proti Německu (1:0) mu sebral radost ofsajd, při remíze s Maďarskem (1:1) svou slibnou šanci nevyužil. Až s Portugalskem mu to tam spadlo. Když o půli odcházel do kabin, kamery ho zachytily i v přátelském rozhovoru s pozdějším dalším dvoubrankovým střelcem Cristianem Ronaldem, někdejším parťákem z Realu Madrid. Fotbalové hvězdy si také vyměnily dres. Deník La Provence nazval proto svou titulní stránku příznačně. Ronaldo - Benzema 2:2. Ronaldo a Benzema po zápase Portugalsko vs. Francie. „Bylo pěkné se s ním zase vidět. Hráli jsme spolu osm nebo devět let, vyhrávali tituly a od té doby jsme ušli jsme oba ušli dlouhou cestu,“ uvedl Benzema.

„Bavili jsme se o normálních věcech. Máme mezi sebou dobré vztahy a přejeme si navzájem hodně štěstí v klubu i národním týmu,“ doplnil rodák z Lyonu, který byl vyhlášený mužem zápasu. Úřadující vicemistři Evropy z Francie nyní narazí v osmifinále na Švýcarsko. Utkání se odehraje v pondělí v Bukurešti od 21 hodin.