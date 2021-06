Goretzka bojuje proti rasismu a za menšiny, oslavným srdíčkem se mstil radikálním Maďarům

Byla to opravdu „skupina smrti“. Zatímco jiné se v posledním kole na letošním Euru dohrávaly z povinnosti, v „efku“ se mezi Francií, Portugalskem, Německem a Maďarskem bojovalo doslova do posledního dechu.

Právě posledně jmenovaní byli obrovským překvapením turnaje. Dlouho tím pozitivním. V domácí Puskás Arena vytvořili parádní atmosféru, která nebyla nijak svázaná koronavirovými omezeními.



Díky remíze proti Francii pak mohli v posledním duelu v Mnichově proti Německu snít o postupu do osmifinále. Ještě v 83. minutě vedli 2:1, což byl výsledek, který by je do další fáze poslal.



A Němci by zažili hodně krušné a slzavé loučení nejen se šampionátem, ale i dlouholetým koučem Joachimem Löwem. Jenže šest minut před koncem šťastně skóroval Goretzka a domácí už kýženou remízu 2:2 udrželi.

„Na vyřazení a předčasný konec na lavičce jsem nemyslel. Pořád se hrálo a díky naší morálce jsem veřil, že ten gól dáme,“ usmíval se na tiskovce německý kouč, kterého nyní čeká osmifinálový souboj gigantů proti Anglii.

Úsměvy hýřil i nečekaný hrdina, 26letý záložník Bayernu Leon Goretzka. „Tenhle zápas byl nesmírně těžký, protože soupeř byl v obraně opravdu velmi silný,“ svěřil se po duelu před novináři.

Daleko důležitější ale bylo gesto oslavující jeho trefu a následné poselství na sociálních sítích.Goretzka ze svých prstů udělal srdíčko, které ale neposlal své rodině v hledišti, ale na podporu boje proti rasismu a komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob).



Boj proti rasismu a za menšiny Maďarská vláda v čele s premiérem Viktorem Orbánem minulý týden navzdory tisícovým protestům v Budapešti schválila novelu zákona o pedofilii, která výslovně zakazuje jakékoli debaty o homosexualitě či změně pohlaví například ve školách. Mezi dětmi a dospívajícími se nesmí šířit ani žádné texty či filmy s touto tematikou a týká se to i reklamy. „I proto je naší povinností vyjádřit tamní LGBT+ komunitě podporu. Trpí stále přísnější homofobní legislativou maďarské vlády,“ prohlásil mnichovský primátor Dieter Reiter. Dokonce za ostudný pak označila nově přijatý zákon šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Téma sexuálních menšin na evropském fotbalovém šampionátu otevřel německý brankář Manuel Neuer, jenž nosí na rukou kapitánskou pásku právě v duhových barvách spojených s LGBT+ komunitou.

Sílu okamžiku ale podtrhl tím, že se rozběhl proti kotli Maďarů, který hlídají těžkooděnci a mezi kterými hráli prim zástupci neonacistů z tzv. „Karpatské brigády“, kteří v průběhu zápasu skandovali mimo jiné „Německo, Německo, homosexuál“.

Němci totiž chtěli na podporu LGBT komunity nechat rozzářit Allianz Arénu v duhových barvách, UEFA to ale zamítla coby politické gesto.

Maďarům se při hymně dostalo zprvu pískotu, následně na hřiště vběhl domácí fanoušek s duhovou vlajkou.

Od Goretzky každopádně nešlo o žádné prázdné gesto. Loni se setkal s čestnou občankou Berlína Margot Friedländerovu (99 let), která přežila holokaust, dlouhodobě pak vystupuje proti pravicové politice především pak strany AfD (Alternativa pro Německo).

„Šířit lásku? Ano, Wembley volá,“ napsal následně na svůj Twitter, za což sklidil veskrze potlesk. „Právě jsem se do Leona zamilovala,“ vzkázala mu například Derja Türk-Nachbauerová, zástupkyně německé SPD.

Levicový maďarský premiér Viktor Orbán nejspíše její city nesdílel. A nejen kvůli tomu, že jeho trefa Maďary vyřadila...