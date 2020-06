Gratuluji Slavii k titulu. Má ho zaslouženě, ale nedostižitelná není, tvrdí plzeňský kouč Guľa

Praha Nerozčiloval se, nebyla z něj cítit nějaká negativita, závist. Kouč plzeňských fotbalistů Adrian Guľa po prohře 0:1 na půdě Slavie pogratuloval pražskému konkurentovi k zaslouženému titulu. „Tentokrát to bylo o takovém půlgólu, jak říkal i trenér Trpišovský. Rozhodovaly velice malé detaily,“ prohlásil.

Předzápasové plány mu narušila brzká, v tomhle případě trochu přísná žlutá karta pro útočníka Chorého, k prvnímu taktickému střídání tak sáhl už o poločasové přestávce. „Dostali jsme pokyn, že může vidět červenou,“ prozradil Guľa.

V závěru musel riskovat, dokonce vyslal na hrot veterána Hubníka, který měl být vzdušnou hrozbou. Plzeň ale neskórovala a je jasné, že na konci probíhajícího ročníku Fortuna ligy obsadí druhé místo.

Věděli jste, že k zachování naděje nesmíte za žádnou cenu prohrát. Nepovedlo se, mistrem bude Slavia.

Gratuluju Slavii k zaslouženému titulu. Byl to velmi kvalitní zápas, co se taktického pojetí týče. Snažili jsme se vylepšit věci, které nám v tom minulém vzájemném střetnutí nevycházely, což kluci zvládli. Rozhodovaly velice malé detaily. V nich byla Slavia trochu šťastnější, proto vyhrála.

Proč nejste schopní dát proti Slavii gól? V obou nedávných utkáních se vám směrem dopředu absolutně nedařilo.

Byly to jen dva zápasy, navíc oba venku. Pro nás je podstatné to takhle nebrat. Musíme hrát otevřeně na každém stadionu, tak se bude teď hrát i v Evropě. Chyběla nám kvalitnější finální fáze, kontrové situace jsme mohli vyřešit lépe. Bude prostor si to rozebrat.

Proč jste střídal Tomáše Chorého už o poločasové přestávce? Bál jste se vyloučení?

Ano, dostali jsme pokyn, že může vidět červenou. Byl aktivní, udržel dost míčů, ale kvůli žluté musel dolů. Svoji úlohu jinak zvládl. Takové detaily ale rozhodují. Je to škoda, protože pro závěrečnou část utkání jsme měli připravené trochu jiné plány.



Vítěznou branku obstaral Petr Ševčík.

Bude nahánění mistra z Edenu pokračovat i v dalších letech?Nemyslím si, že je Slavia nedostižitelná. Věřím, že budeme ještě silnější. Teď jsme řešili jen regenerační tréninky. Mužstvo se má o co opřít, kvalitních hráčů je dost, navíc přijde oživení. Je motivace dohánět někoho, kdo hraje na takové úrovni.

Čekal jste, že se udržíte v boji o titul až do nadstavby?

Je jasné, že kdyby nám to řekli v lednu, tak to bereme a bude to super. Kluci svým talentem, přístupem a zkušenostmi ligu ještě zamíchali. Na začátku jara jsme se bavili o vlčácích za námi, teď na ně máme náskok. I když tedy ještě tři kola zbývají. Je cítit, že potřebujeme zapracovat na detailech.

Jak budou hráči hledat motivaci do dalších zápasů? Už je jisté, že skončíte druzí.

Věřím, že to nebude těžké. Hrajeme dvakrát doma, teď o víkendu navíc s rivalem, který nás vyřadil z poháru. Potřebujeme budovat určité věci už teď, pauza pak bude jen dva týdny a přijdou evropské zápasy. Kdo neukáže motivaci teď, nemá v mužstvu do příštích let co dělat. Vášeň vyhrávat tu musí být pořád.