Harry, tak nakonec půjdeš. Tottenham souhlasí s nabídkou, Bayernu Kanea prodá

Informaci jako první přinesl renomovaný americký server The Athletic.

„Megapoker míří ke konci,“ oznamuje nejčtenější německý deník Bild. „Je jen otázkou času, kdy bude hotovo.“

Po domluvě obou týmů bylo rozhodnutí na Kaneovi. Spekulovalo se, že si přeje zůstat v Premier League, ale tyto zprávy se nakonec nepotvrdily.

Třicetiletý útočník odletí do Mnichova na zdravotní prohlídku, Bayern má pro něj připravenou čtyřlenou smlouvu.

Kane s výjimkou dvou krátkých hostování před deseti a více lety, kdy jako mladík sbíral zkušenostmi mezi dospělými v Leytonu Orient, v Norwichi a v Leicesteru, nehrál za jiný klub než za Tottenham. Mimo ostrovy nebyl nikdy.

V londýnském klubu je legendou, nejlepším střelcem všech dob. Ani v anglické reprezentaci nedal nikdo víc branek (58 branek).

Přestupem do Německa však padá možnost, že by se stal i nejlepším kanonýrem historie v Premier League, na Alana Shearera (260 branek) ztrácí 47 gólů, což by byly dvě sezony.

Ty však už nejspíš nepřidá, byť kvůli průtahům v jednáních byl z celého příběhy unavený a dal najevo, že už poslední rok smlouvu v Tottenhamu dodrží.

Vedení Bayernu týdny létalo do Londýna, ale Daniel Levy, šéf Tottnenhamu, prodej neustále odmítal. Levy totiž platí za nejtvrdšího vyjednavače mezi klubovými šéfy, kteří o přestupech rozhodují.

Německý gigant zase za třicetiletého útočníka nechtěl vydat „celé jmění,“ které Tottenham chtěl.

Sedmdesát milionů eur? Málo. Pětaosmdesát milionů eur? Málo. Sto milionů eur plus bonusy? Málo. „Pořád to bylo o 29 milionů eur míň, než by Tottenham rád dostal,“ uvedl The Atletic.

Jenže Bayern střelce nutně, možná až zoufale potřebuje. Proto přihodil. Nová jednání, do kterých se zapojil už i Kane, začala v úterý. Tottenhamu dal útočník najevo, že chce mít jasno do nedělního startu Premier League v Brentfordu.

V minulé sezoně se ukázalo, jak Bayernu chybí Robert Lewandowski, byť jeho zástupce Eric Maxim Choupo-Moting si nevedl špatně.

Kamerunský forvard však spíš doplatil na horší formu dalších ofenzivních spoluhráčů jako Gnabryho, Müllera, Musialy či Comana. Když se k tomu v jarní části přidaly problémy s chováním Maného, drahé posily z Liverpoolu, a zranění některých hráčů, byl Bayern najednou průměrný. Nezvedl ho ani nový kouč Thomas Tuchel.

Sotva tým udržel první místo v bundeslize a to ještě díky kolapsu konkurenčního Dortmundu v závěrečném kole s Mohučí. Z Ligy mistrů vypadl už ve čtvrtfinále s Manchesterem City.