Kane, ten by k nám pasoval. Šéfové Bayernu cílí na útočníka, jenž byl neprodejný

Kane a Bayern, to prý jde k sobě.

Bayern totiž hledá někoho, kdo by mohl být náhradou za „nepostradatelného“ Roberta Lewandowského, jenž loni z vlastní vůle přestoupil do Barcelony.

Vedení klubu si udělalo vnitřní analýzu, probralo všechny možné aspekty, ukazatele. „A žádný jiný útočník by Bayernu neprospěl tak dobře jako Harry Kane,“ odvolává se na své zdroje nejčtenější německý deník Bild.

Kaneovi bude v létě třicet a bude mu zbývat rok do vypršení kontraktu v Tottenhamu. V londýnském klubu je naprostou ikonou se zvláštním postavením, historicky nejlepším střelcem a objektivně i nejlepším hráčem.

Jenže chybí mu týmové trofeje. Hrál finále Ligy mistrů i Ligového poháru, v Premier League byl nejlíp druhý. Nemít Kanea, je Tottenham průměrným mužstvem.

Kane se řadí mezi nejlepší a nejvíc oceňovaných útočníků své doby, který nic nevyhrál. Na jeho účet se vtipkuje, že přece jen jednu trofej získal. V létě 2019 s Tottenhamem vyhrál Audi Cup, přípravný turnaj, který v Mnichově pořádá Bayern...

I proto si před dvěma lety chtěl vytrucovat přestup do Manchesteru, zájem měli United i City. Ale dál obléká bílý dres s kohoutem ve znaku.

Hra Tottenhamu s ním stojí a padá, vedení to ví a proto i jakékoli náznaky o jeho odchodu odmítá.

Proč zrovna Bayern by měl mít šanci? Spíš ho Tottenham pustí mimo Anglii, než aby posílil konkurenty v boji o přední příčky.

A také je pravděpodobné, že Kane už novou smlouvu v Londýně nepodepíše. A pokud v létě 2024 nemá odejít zadarmo, má Tottenham poslední možnost na něm vydělat. Cena by mohla atakovat osmdesát až sto milionů eur.

„Jsem tu hlavně proto, abych v každém zápase ze sebe vydal to nejlepší pro tým a pro klub. Uvidíme, co bude, soustředím se na letošní sezonu,“ řekl nedávno ke spekulacím.

Bayern při své velikosti potřebuje mimořádného hrotového útočníka. Nejčastěji tam nastupuje Eric Maxim Choupo-Moting. Čtyřiatřicetiletý Kamerunec je v Bayernu oblíbený, s jeho výkony a střeleckou potencí panuje spokojenost, ale všichni vědí, že má své limity.

I tak ho Bayern potřebuje podepsat na další sezonu, licituje se kolem platu. Choupo-Moting bere 3,5 milionu eur ročně, což je v přepočtu asi 190 milionů korun.

Pokud bude mít Kamerunce pod smlouvou, může se Bayern soustředit v klidu na získání Kanea. „Bayern tuší, že v letním přestupním období se o útočníky strhne boj, bude to napjaté,“ píše Bild.

Bayern během podzimu pokukoval po jiném anglickém útočníkovi Marcusi Rashfordovi z Manchesteru United, ale ten je v poslední týdnech jeho klíčovým hráčem.

Spekulovalo se o argentinském útočníkovi Lautarovi Martínezovi z Interu Milán či Dušanu Vlahovičovi z Juventusu. Ale ti by Bayern podle jeho vedení nevytrhli.

Francouzského reprezentanta Randala Kola Muaniho z Frankfurtu si vyhodnotilo jako kvalitního útočníka, který je rychlý, umí uhrát souboje, podržet míč, ale pro svou hru potřebuje taky hodně prostoru, čímž by pro Bayern nebyl vhodný.

Kane je volba číslo jedna. Jediná volba.

Když nevyjde on, Bayern se vystačí s tím co má: Choupo-Moting, Musiala, Sané, Mané, Gnabry či Müller. Sedmnáctiletý Tell má ještě čas.