Hazardův hazard. Belgičan znovu bojuje s nadváhou, zájemcům o Balea nabízí Real lákavý ústupek

Madrid Během svého působení v Chelsea patřil k nejzářivějším hvězdám Premier League. Proto se nikdo nedivil, když za něj Real Madrid utratil astronomických 115 milionů eur. Eden Hazard se ale zatím ve španělském velkoklubu marně hledá. Brzdí jej zranění, ale také problémy se životosprávou.

Belgický reprezentant se minulé léto stal historicky nejdražší posilou v historii madridského velkoklubu. Fanoušci byli z jeho příchodu nadšení, avšak Hazardova ne úplně ideální fyzická forma jejich euforii trochu přibrzdila. „Opravdu jsme zaplatili tolik peněz za takového tlouštíka?“ ptali se.

Střih, posouváme se do současnosti. Hazard má za sebou první sezonu v dresu Bílého baletu. Sice ji zakončil ligovým titulem, ale sám k němu nepřispěl tak, jak by se očekávalo. Trápily jej problémy s kolenem a kotníkem, se kterým musel na operaci. Kvůli zranění vynechal hned dvaadvacet zápasů. Do formy se dostával velmi obtížně, o čemž svědčí jen jedna vstřelená branka a šest asistencí.



„Uvědomuji si, že z individuálního hlediska to byla moje nejhorší sezona,“ uznal bronzový medailista z posledního světového šampionátu.

O bývalém hráči Chelsea se ví, že s dodržováním životosprávy má problémy. Letní dovolené si umí pořádně užít, dobrému jídlu rozhodně nepohrdne. Zdá se, že s nedostatečnou fyzickou připraveností a lehkou nadváhou se potýká i nyní. Znovu po roce to ukazují fotografie z přípravy, na nichž má Belgičan obdobně vystouplé břicho jako před rokem.

Potvrzení přidal i Roberto Martínez, který jej při posledním reprezentačním srazu nepustil na trávník ani na minutu. „Ještě není ve stoprocentní kondici,“ uvedl trenér belgického národního týmu. O pár dní později se ale na sociálních sítích objevily záběry z klubové posilovny Realu Madrid. Hazard se zřejmě rozhodl jít do sebe a dohnat fyzické manko, na videu totiž ukázkově dře.

TC. @totalcristiano “Eden Hazard is not fit and overweight.” https://t.co/DpIUtSBzfW oblíbit odpovědět

Bílý balet doufá, že si podobné odhodlání přenese i na hřiště. Od nejdražší akvizice klubové historie se zkrátka očekávají odpovídající výkony podpořené statistikami.



Bale na odchodu?

Zatímco lámat nad Hazardem hůl by bylo předčasné, ukončení spolupráce s Garethem Balem prospěje oběma stranám. O velšské hvězdě se v posledních měsících nehovoří ve spojení s fotbalem, ale s trávením času na golfu a veřejných provokacích vedení klubu i trenéra Zinedina Zidana.

„Moje budoucnost je plně v rukou klubu. Abych byl upřímný, dělají to velmi složité. Loni všechny nabídky zablokovali v poslední možné vteřině. Pořád mám motivaci hrát fotbal, ale sám nic nezmůžu,“ povzdechl si Bale.

Zůstane Gareth Bale v Realu Madrid?

Poslední zprávy ovšem naznačují, že vysvobození jednatřicetiletého fotbalisty je blíže než kdy jindy. Podle informací britských médií se chce Real Velšana zbavit ještě před začátkem sezony. Případným zájemcům navíc nabízí lákavý ústupek. Pokud někdo Balea vykoupí ze smlouvy, bude madridský gigant v příštích dvou letech hradit polovinu jeho platu, tedy sedm milionů eur.



Do konce přestupového období zbývají ještě necelé tři týdny, času je tedy pořád dost. Bílý balet vstoupí do sezony v neděli na hřišti Realu Sociedad. Bude u toho Bale? A ukáže Hazard konečně své nesporné kvality?