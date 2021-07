SIEGL: Ten roh před prvním gólem vůbec neměl být, zároveň jsme však Dánům pomohli chybou

Špatné rozebrání ve vápně při první brance a zpožděné pokrytí soupeře od Bořila při gólu druhém. Tak viděl Horst Siegl klíčové situace první půle, během níž získali Dánové ve čtvrtfinále rozhodující vedení. Bývalý reprezentační útočník věřil ve vyrovnání, to se však nepovedlo, a tak Češi na Euru končí. „Kluci hráli nadoraz, ale to vyrovnání tomu bohužel chybělo. Dánové jsou však velice silní, sebevědomí a můžou potrápit i dalšího soupeře,“ hodnotí Siegl pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Proč to ve čtvrtfinále proti Dánsku nevyšlo?

Na začátku utkání jsme dostali rychlý a zbytečně laciný gól z rohu, který přitom vůbec nebyl. Naši hráči si Dány ve vápně špatně rozebrali, takže hlavičkující Delaney tam byl úplně sám. Ke konci poločasu si Dánové vypracovali druhý gól, který Dolbergovi připravil krásnou šajtlí Maehle a Bořil tam byl pozdě. Celkově, a především po poločasovém vystřídání, jsme však měli dost šancí, abychom Dány víc potrápili. Věřil jsem, že se nám povede uhrát nerozhodný výsledek a dotáhnout to třeba až k penaltám. Každopádně kluci neodehráli špatný zápas.

Lidovky.cz: Vraťme se ještě k tomu prvnímu gólu, kdy rozhodčí chybně otočili odkop od brány na roh. Jak dlouho pak může ještě taková křivda na mužstvo působit?

Nejprve vás naštve, že to žádný roh nebyl, ale záhy se hned musíte soustředit na jeho rozehrání. To se bohužel nepovedlo, jelikož tam zůstal nepokrytý hráč. A když z toho dostanete gól, pak se na tu křivdu zase upnete. Jenže s tím už neuděláte, takže nezbývá, než se koncentrovat na další průběh zápasu.

Lidovky.cz: Po obdrženém gólu v úvodu zápasu nevyšel ani konec poločasu, takže do kabin se šlo za stavu 0:2. Nicméně po dvojím střídání začali Češi druhou půlku skvěle - několik šancí a taky snížení na 1:2...

Myslím, že i během prvního poločasu jsme se dostávali do takových pološancí, kdy v různých hlavičkových soubojích tomu chybělo málo. Dohánět dvougólovou ztrátu není nic jednoduchého ani psychicky, i když Patriku Schickovi se po dobré orientaci ve vápně podařilo snížit. Kluci hráli nadoraz, ale to vyrovnání tomu bohužel chybělo. Dánové jsou však velice silní a sebevědomí a můžou potrápit i dalšího soupeře.

Horst Siegl

Lidovky.cz: Leckoho mohlo překvapit, že se hrál poměrně otevřený fotbal s řadou technických okamžiků a náběhů. Hodně tomu pomohl ten brzký gól, že?

Jednoznačně. Ať padne takový gól na jedné nebo druhé straně, automaticky se taktika zbortí a musí se přijít s něčím jiným. Vývoj zápasu nám velel útočit, však taky do hry přišel i další útočník Krmenčík. Nějakou dobu jsme pak měli větší držení míče, víc centrů ze stran i z prostředku hřiště, naopak Dánové se trochu stáhli. Pak je otázka, zda jsme ještě nemohli ofenzivu posílit, což by ale s sebou neslo riziko směrem dozadu.

Lidovky.cz: Scházely v závěru na vyrovnání síly, nebo i větší kvalita na lavičce, kde by číhal žolík, který se dostane do gólových šancí?

Žolíci tam třeba byli, ale nemuseli dostat šanci. Taky přišel na hřiště Krmenčík, který možná řešil některé věci jinak, místo na hrotu byl trochu víc na straně... Ale zase je to o tom zápasovém rytmu, když vám schází, potřebujete těch balonů dostávat více. Těžko hodnotit a házet vinu na Jardu Šilhavého, že tam neposlal třeba Pekharta nebo někoho jiného. Kdyby mu střídání vyšlo a padl druhý gól, říkalo by se, jaký to byl skvělý tah.

Lidovky.cz: Jak celkově hodnotíte české vystoupení na letošním Euru?

Velice kladně. Kdybychom se dostali mezi poslední čtyři, bylo by to fantastické, ale i tak jsme došli daleko a porazili dobré týmy. Podle prognóz před turnajem se týmu až tolik nevěřilo. Já jsem věřil v postup ze skupiny, což se povedlo, a potom jsme sehráli velmi dobrý zápas s Holandskem. I sobotní zápas s Dánskem ukázal, jak jsou týmy hodně vyrovnané. Navíc dřív než my skončily i silnější mančafty. České mužstvo má potenciál a teď to bude o tom, aby se vhodně se doplnilo a takhle fungovalo dál. Dneska opět dostali přednost Barák se Ševčíkem na úkor například Daridy, který měl nějaké problémy, takže je dobře, že trenér má kam sáhnout.

Lidovky.cz: Kteří tři hráči byli z českého výběru na turnaji nejlepší?

Fotbal je kolektivní sport, takže mu to musí ladit jako celku. Ale když mám vybrat tři hráče, tak bych začal u Vaclíka, který si svými výkony určitě řekl o dobré nové angažmá. Potom by to byl Coufal, jenž hrál dobře po celý šampionát, na rozdíl od Bořila, na němž se podle mě podepsala těžká sezona a nebyl tak aktivní. A především zářil Schick - když dá hráč na Euru pět gólů, je v kurzu a zařadí se mezi top hráče.

Lidovky.cz: Koho favorizujete na celkového vítěze? Budou to Dánové?

Říkal jsem, že spolu s Anglií s tím mohou hodně zamíchat. Ale hodně se mi líbí Italové, kteří jsou velice dobří a nedostávají góly. Je těžké někoho tipovat, ale podle mě jsou Italové nejlepší. Nicméně uvidíme taky, co Anglie, která v případě postupu přes Ukrajinu bude hrát doma.