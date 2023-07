Hradec musí arénu otevřít včas, jinak půjde do Plzně. Zvládne to, věří šéf ligy

Výstavba moderního stadionu pro 9 300 diváků finišuje. Všechno směřuje ke slavnostnímu otevření na sobotu 5. srpna v rámci duelu s Českými Budějovicemi.

Jenže místní politici do toho vnesli nejistotu.

Ročník 2023/2024 Start: sobota 22. července. Na podzim se odehraje 19 kol Televize: všechna utkání odvysílá O2 TV, v sobotu i v neděli mají zápasy výkop od 15.00 a šlágr od 18.00. Během srpna LFA vypíše výběrové řízení na vysílatele od ročníku 2024/2025. Zájem předběžně deklarovaly O2 TV, Canal+ či mediální skupina A11. Titulární sponzor: nejvyšší soutěž se šestým rokem bude hrát pod názvem Fortuna liga. Smlouva sázkové společnosti vyprší příští rok v červnu. V průběhu podzimu LFA vypíše tendr na nového sponzora. „Nevíme, jestli do toho půjdeme znovu. Máme víc otázek než odpovědí,“ říká David Vaněk, generální ředitel Fortuny. Hlavním důvodem nejistoty je fakt, že stát připravuje novelu zákona o hazardních hrách, sázkové společnosti by pak odváděly vyšší daně. Pak nemusí mít na podporu sportu. Favorit ligy: podle bookmakerů i sázkařů je favoritem Slavia, která je dva roky bez titulu. Kurz na její triumf je ve Fortuně 1,75:1. Obhájce Sparta má 2,45:1 a Plzeň 11:1. „Slavii věří osmdesát procent našich klientů,“ říká Vaněk. Dvě žluté karty v zápase: pokud hráč v jednom utkání obdrží za přestupky druhou žlutou kartu, do osobních statistik se mu nezapočítá ani ta první. Dosud platilo, že se mu první napomenutí zapsalo. Za vyloučení má i tak automaticky zastavenou činnost. Jeden zápas si odsedí i v případě, když nasbírá čtyři žluté karty ve čtyřech různých zápasech. Výhoda pro pohárové zástupce: pokud kdokoli ze čtyř pohárových týmů v kvalifikaci (Sparta, Slavia, Plzeň, Bohemians) postoupí do závěrečného play off, může si ligový zápas odložit, aniž by potřeboval souhlas soupeře. Odložený duel musí stihnout odehrát do konce podzimní části. Finále o poháry: jelikož od příští sezony zasáhne do kvalifikací o evropské poháry po dvou letech pět českých klubů, vrací se souboj mezi vítězem prostřední skupiny nadstavbové části a čtvrtým, nebo pátým týmem skupiny o titul. Hrát se bude na jedno utkání na hřišti účastníka titulové skupiny.

„Je riziko, že se to nestihne. Stadion není ve smyslu smlouvy dokončen, není podle našeho názoru připraven k tomu, aby se do konce července mohla uskutečnit kolaudace. Máme pochybnosti o dodržení termínu,“ řekl ve středu dopoledne novinářům náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek. „Podle našeho názoru je ohrožen termín velké finální kolaudace stavebním úřadem.“

Ve skutečnosti nemusí být situace až tak vážná. Klubu stačí, aby od státních orgánů dostal razítko na ty části stavby, které potřebuje k organizaci a odehrání ligového utkání.

„Když si v Hradci postavili tak krásný stadion za stovky milionů, tak věřím, že najdou cesty k tomu, aby se tam mohlo už na podzim hrát a aby se na ten stadion nemuseli chodit jen dívat,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA).

„Jsem v kontaktu se stavební společností i s klubem. Myslím si, že ten zápas ohrožen není,“ řekl Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

Hradec Králové má pro ročník 2023/2024 oficiálně nahlášen stadion v Plzni, kde hraje tamní Viktoria. Od Hradce je vzdálen více než dvě stě kilometrů.

V rámci licenčního řízení musel klub nahlásit místo pro domácí utkání už v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

Předchozí dvě sezony odehrál v Mladé Boleslavi. Hrát v azylu může už jen poslední rok, kdy využívá právo přechodného období. Pak už by musel hrát v místě sídle klubu. Pokud by stadion neměl ani za rok, nejvyšší soutěž by hrát nemohl.

Hradec však chce hrát ligu doma už nyní, dva dny před startem nové sezony však prožívá nervózní chvilky. Straší ho skutečnost, že pokud by stavba nebyla 5. srpna způsobilá, musel by ve třetím kole k domácímu duelu do vyhnanství. A v něm by pak musel podle řádů zůstat do konce podzimní části.

Například vyměnit si se soupeřem pořadatelství, a tím získat čas pro kolaudaci, nelze. To řády nedovolují. Vedení ligy by neslyšelo ani na odložení utkání.

„Získají čtrnáct dnů a po dvou týdnech budou chtít dalších čtrnáct dnů?“ reagoval Bárta, výkonný ředitel LFA.

„Máme tady nastavené podmínky. Udělení licence pro klub je jedna z nejtěžších a nejdůležitějších věcí pro fungování celé soutěže. A kluby ty podmínky musí splnit,“ podotkl Svoboda.

Licenční řád nařizuje, že pokud klub odehraje první zápas v azylu, může se domů vrátit až po podzimu.

„Můžeme diskutovat o tom, jestli je to nastavené správně. Já si myslím, že nevyužijeme toho, aby se to změnilo. Možná to někomu připadá nelogické, ale cílem a úkolem soutěže je poskytnout férové podmínky pro všechny účastníky. Myslím si, že to máme nastavené vstřícně,“ prohlásil Svoboda.

Jde také o tlak na kluby, aby podmínky a povinnosti neobcházely.