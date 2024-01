Reprezentace má nového trenéra. Vést nároďák je vrchol kariéry, říká Hašek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je pro mě obrovská čest trénovat český nároďák. Vrchol kariéry,“ poznamenal Hašek, který podepsal smlouvu do závěru kvalifikace o mistrovství světa 2026 s opcí na případnou baráž, respektive finálový turnaj v USA, Kanadě a Mexiku.

„Jsem rád, že jsme jednomyslně odsouhlasili jmenování Ivana Haška hlavním trenérem,“ prohlásil Fousek „Vybrali jsme ho na základě jeho lidských, hráčských zkušeností, tak i trenérských úspěchů. Trénoval dlouho v zahraničí, což považuju za velký bonus.“

„Byl i můj osobní kandidát, známe se třicet let,“ prozradil.

Souhlasíte se jmenováním Ivana Haška trenérem české fotbalové reprezentace? celkem hlasů: 443 Ano 128 Ne 288 Nevím 27

Šedesátiletý Ivan Hašek v posledních týdnech vykrystalizoval jako jediný vážný kandidát. Jeho nejbližšími spolupracovníky budou asistenti Jaroslav Köstl ze Slavie a Jaroslav Veselý z Bohemians.

„Neznám nikoho z trenérů, který by nechtěl vést reprezentaci země, z níž pochází,“ nechal se Hašek kdysi slyšet.

Nejisté je, kdo obsadí pozici manažera, kterou Fousek nabídl bývalému kapitánovi národního týmu Pavlu Nedvědovi. Ten ji v předvečer jednání s díky odmítl.

„Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ oznámil.

„Je nám to líto, mrzí nás to, ale je třeba to respektovat,“ reagoval Fousek s tím, že pracovní skupina ve spolupráci s trenérem Haškem se bude obsazením funkce zabývat. „Nebudeme to nijak protahovat.“

Vedoucím mužstva bude Michal Černý, jenž povýší od jedenadvacítky. V roli trenéra brankářů pokračuje Radek Černý.

Češi jsou bez trenéra od 20. listopadu, kdy bezprostředně po vítězství nad Moldavskem (3:0) a postupu na Euro rezignoval Jaroslav Šilhavý i s celým svým podpůrným týmem. Zdůvodnil to enormním tlakem veřejnosti.

Společně s Haškem se mezi kandidáty objevovala i jiná jména: Vítězslav Lavička či Michal Bílek však byli pro pracovní skupinu, jež měla jméno nového kouče navrhnout dvanáctičlennému výkonnému výboru, který rozhoduje, spíš záložními variantami.

V pracovní skupině zasedli kromě předsedy Fouska oba jeho místopředsedové, tedy Jiří Šidliák s Janem Richterem. Dále člen výkonného výboru za profesionální fotbal Adolf Šádek a také technický ředitel asociace Erich Brabec.