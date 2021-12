Šampionát v Kataru bude nezapomenutelný, v zimě je tam počasí na fotbal ideální, říká trenér Libanonu Hašek

Minulý týden v Kataru vyvrcholil Arabský pohár, v jehož finále zvítězilo Alžírsko nad Tuniskem 2:0 po prodloužení. Generálku na mistrovství světa, které v malém emirátu na Blízkém východě vypukne už za jedenáct měsíců, zažil i český trenér Ivan Hašek, jenž na ní vedl libanonskou reprezentaci.

„Podmínky i organizace byly naprosto ideální, nemělo to žádnou chybu. Tohle mistrovství světa bude nezapomenutelné,“ vypráví pro Lidovky.cz osmapadesátiletý kouč.

Lidovky.cz: Naplní se tedy proklamace pořadatelů a FIFA, jak bude šampionát perfektní?

Měli jsme všechno, co jsme potřebovali k tréninkům i zápasům, všechno proběhlo, jak má. I zajištění mimo stadiony bylo skvělé. Třeba když jsme jeli z hotelu na zápas, přidělili nám policejní doprovod, aby cesta byla plynulá, po celé trase svítila na semaforech zelená. Vše bylo naplánované, věděli jsme přesně, jak dlouho pojedeme. Prostě brali to jako generálku na mistrovství světa a určitě budou chtít, aby to na něm taky tak skvěle fungovalo. Nějaké menší mouchy ještě musí vychytat, ale mistrovství bude zorganizováno dobře a na nádherných stadionech. I tréninkové plochy mají fantastické.