Jablonec se ve druhém předkole EL utká s Dunajskou Stredou, Liberec čeká Riteriai z Litvy

Dunajská Streda - Jablonec, FK Riteriai - Liberec, Inter Club d'Escaldes (And.) - Dundalk (Ir.), Kuopio - Slovan Bratislava, Linfield (Sev. Ir.) - Floriana (Mal.), Riga FC - Tre Fiori (San Mar.), Djurgardens - Europa (Gibr.), Flora Tallinn - KR Reykjavík, Sileks (Sev. Mak.) - Drita (Kos.), Astana - Budučnost Podgorica, Ararat-Armenia - Fola Esch (Luc.), Connah's Quay Nomads (Wal.) - Dinamo Tbilisi, Hammarby - Lech Poznaň, Maccabi Haifa/Željezničar Sarajevo - Kajrat Almaty, B36 Tórshavn - The New Saints (Wal.), Bačka Topola (Srb.) - FCSB (Rum.), Progrés Niederkorn (Luc.) - Tilburg, Suruceni (Mold.) - Partizan Bělehrad, Lokomotiv Plovdiv - Tottenham, Honvéd Budapešť - Malmö, Lincoln Red Imps (Gibr.) - Glasgow Rangers, Renova (Sev. Mak.) - Hajduk Split, Shamrock Rovers (Ir.) - AC Milán, Kaisar (Kaz.) - APOEL Nikósie, Lokomotiv Tbilisi - Dynamo Moskva, Coleraine (Sev. Ir.) - Motherwell, Teuta (Alb.) - Granada, CSKA Sofia - BATE Borisov, Laci (Alb.) - Hapoel Beerševa, Ventspils (Lot.) - Rosenborg Trondheim, Servette Ženeva - Remeš, Olimpija Lublaň - Zrinjski Mostar, Gliwice - Hartberg (Rak.), Hibernians (Mal.) - MOL Fehérvár, Nomme Kalju (Est.)/Mura (Slovin.) - Aarhus, Neftči Baku - Galatasaray Istanbul, IFK Göteborg - FC Kodaň, OFI Kréta - Apollon Limassol, Bala Town (Wal.) - Standard Lutych, Botosani (Rum.) - Škendija Tetovo (Sev. Mak.), Aris Soluň - Kovalivka (Ukr.), Borac Banja Luka (Bos.) - Rio Ave, Kukësi (Alb.) - Wolfsburg, Osijek - FC Basilej, Bodö Glimt (Nor.) - Žalgiris Vilnius, Viking Stavanger - Aberdeen.