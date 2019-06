Jak je to možné, vztekají se rodiče soupeřů. Dvanáctiletý útočník Sevilly je o dvě hlavy vyšší než všichni ostatní

sevilla I když je mu teprve dvanáct let, měří 175 centimetrů a je tedy o hlavu vyšší než jeho spoluhráči a protihráči. Jejich rodiče se však zlobí, že je senegalský útočník Sevilly Ibrahima Sow a měl by tedy hrát se staršími hráči.

Sow připomíná současného belgického útočníka Manchesteru United, který v mládí také výrazně převyšoval své vrstevníky. A nebo amerického basketbalistu Shaquilla O’Neilla, který ve 13 letech měřil 199 cm a vážil metrák.

Když se o senegalského obra začali zajímat fanoušci, rychle se jeho výška stala velkým předmětem diskuzí na sociálních sítích.

This is Sevilla striker Ibrahima Sow.



He has 29 goals this season, he's 5'7.



Oh, yeah. And he's 12. Years. Old. 勞勞勞 pic.twitter.com/LFhovoWmBH