‚Jako bychom byli v tunelu, na jehož konci není světlo.‘ Soupeř Sparty je v krizi, zachránit ho má Zlatan

AC Milán patří mezi nejúspěšnější kluby fotbalové historie, aktuálně však prochází krizí. Nyní se s ním na San Siru v Evropské lize utká pražská Sparta.

Na svém kontě mají sedm triumfů v Lize mistrů či dříve Poháru mistrů evropských zemí – nejvíc po zatím nedostižitelném Realu Madrid. Italskou ligu vyhráli osmnáctkrát – lepší je jen Juventus Turín. Ovšem v posledních letech z fotbalistů slovutného AC Milán strach tolik nejde.



Důkazem budiž také soutěž, v níž se s ním dnes od 18.55 střetne Sparta. Místo Ligy mistrů pouze Evropská liga, do jejíž hlavní fáze se dokonce musel prokousat přes tři předkola. Inu, když skončil minulou sezonu v italské lize až na šestém místě...

Nebývale špatný výsledek není pro slavnou značku v poslední dekádě ničím výjimečným: v uplynulých sedmi sezonách byl i sedmý, osmý či desátý. A jako jediné trofeje mu do vitríny přibyly dva domácí superpoháry. Titul slavil AC Milán naposledy v roce 2011, za kouče Massimiliana Allegriho. Od té doby drží půst.

Po Berlusconim zatím potopa

Co této krizi asi říká Silvio Berlusconi, někdejší mediální magnát a politik, během jehož prezidentování v AC od půlky 80. let do roku 2008 platil Milán v několika obdobích za nejlepší mančaft světa?

Nyní 84letý kontroverzní muž se vlastnictví klubu definitivně vzdal před třemi a půl lety, kdy završil jeho prodej do rukou čínské společnosti Rossoneri Sport Investment Lux se sídlem v Lucembursku za 740 milionů eur (20 miliard korun), což byla podle agentury Reuters největší čínská investice do evropského fotbalu. Asijský majitel se však záhy ukázal jako hodně pochybný a klub převzala americká investiční firma Elliott Management Corporation.

Možná by Berlusconi řekl o prozatím neuspokojivé éře po jeho panování cosi jadrného, situaci dobře vystihuje i prohlášení technického ředitele Paola Maldiniho.

„Momentálně se zdá, že jsme v tunelu, na jehož konci není světlo, avšak věříme, že se to zlepší. Únikem z krize je tvrdá práce, nic není ztracené,“ uvedl loni v září bývalý kapitán Rossoneri, který stejně jako některé další legendy přispěchal, aby z pozice ve vedení pomohl milovanému klubu zpátky na vrchol. Tehdy mužstvo koučoval Marco Giampaolo, který na lavičce vydržel sedm soutěžních zápasů. Od posledního mistrovského kouče Allegriho, který skončil v lednu 2014, se na ní vystřídalo už devět nástupců.

V hlavní roli Ibrahimovič

Tím nejnovějším je 55letý Stefano Pioli, který tým vede od loňského října. Podle výsledků se zdá, že by mohl vydržet déle než jeho předchůdci. Parádní jízdou bez prohry dotáhl tým po koronavirové pauze do pohárových pater a v nové sezoně Serie A vede Milán tabulku.

K tomu již zmíněný postup do skupiny Evropské ligy, který by pro celek podobného formátu neměl být problém, ale za současné situace člověk nikdy neví. Angažování Pioliho přitom fanoušci nesli dost nelibě. Proti dlouholetému příznivci městského rivala Interu dokonce spustili masivní kampaň, ještě než vůbec přijel podepsat smlouvu. Teď to vypadá, že je právě on oním Maldinim zmíněným světlem na konci tunelu.

On a Zlatan Ibrahimovič. Švédský kanonýr svým zimním příchodem rozdmýchal vzpomínky na časy hojnosti, v AC Milán totiž působil již v letech 2010 až 2012, kdy Rossoneri skončili v lize první a druzí, přičemž Ibrahimovič byl v obou případech nejlepším týmovým střelcem. „Je velmi smutné vidět, že takhle dopadli,“ kroutil Ibrahimovič hlavou nad stavem milánského AC pár měsíců před svým návratem na San Siro.

Nyní zde týden co týden prokazuje své ambice, ať už góly, či velkými řečmi: „Ibra není hráč pro Evropskou ligu a Milán není tým, který do této soutěže patří. Ibra hraje proto, aby něco vyhrál, jinak zůstane doma. V Miláně jsem čistě z vášně, protože hraju prakticky zadarmo,“ nechává se slyšet. Tradičně ve třetí osobě.

Pravda, je to on, jehož zásluhou AC Milán vede italskou ligu. A o gólový apetýt nepřišel ani během onemocnění covidem.

Mimochodem v podobný konec soužení po mnoha letech věří také Sparta. Dnes si to obě slavná AC rozdají mezi sebou.