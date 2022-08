Jankto sparťanem. Fotbalový reprezentant přichází na roční hostování s opcí

Jako osmnáctiletý dorostenec vyrazil do světa ze Slavie. Po osmi letech se Jankto vrací do Česka, nikoli však do svého mateřského klubu.

Stává se sparťanem, zatím dočasně - jde o roční hostování s opcí na přestup.

„Jakub přichází proto, abychom ještě zkvalitnili kádr a umožnili trenérovi větší variabilitu při skládání sestavy,“ prohlásil pro klubový web sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V pondělí dorazil do Prahy, absolvoval lékařské testy, nezbytné focení pro klubovou prezentaci a během úterý doladil detaily svého působení.

Podle informací iDNES.cz Sparta neplatí Getafe nic za hostování, její náklady jsou jen Janktův plat, který však bude mít výrazně nižší, než by pobíral ve Španělsku. Sparta na jeho angažování nemůže tratit.

Posiluje na pozicí křídla, na kterém není v týmu příliš velká konkurence, navíc slovenský reprezentant Lukáš Haraslín se při ligové premiéře proti Liberci zranil a marodit bude několik týdnů.

I proto angažování Jankta dává klubu smysl. On pomůže Spartě. Sparta zase pomůže jemu, aby se po zranění vrátil do formy, s níž byl oporou národního mužstva.

Jankto je levonohý krajní záložník s výborným centrem i střelou. Je hodně pohyblivý. Může nastupovat na obou křídlech i na pozicích tzv. wingbacků.

„Je ve velmi dobrém fotbalovém věku, trenér s ním může počítat na všechny pozice v ofenzivě,“ podotkl Rosický.

Proč se v šestadvaceti vrací do české ligy? Podle španělských médií mu v Getafe trenér Quique Sánchez Flores naznačil, že by dostával jen málo šancí. Sparta měla zájem a Jankto chtěl i z osobních důvodů do Česka.

Je to také další pikantní transferová událost léta. Už v červnu Sparta angažovala Jana Kuchtu, reprezentačního útočníka dosud spjatého se Slavií, který jarní část strávil v Lokomotivu Moskva.

Jankto s výjimkou pár měsíců, které jako patnáctiletý strávil v mladším dorostu Viktorie Žižkov, působil v mládežnických týmech Slavie.

Jen co se v létě 2014 začal připravovat s áčkem, přestoupil do Udine. S dospělým fotbalem začínal o rok později na ročním hostování v druholigovém Ascoli.

Po návratu hrál stabilně dva roky za Udine, patřil k oporám a v létě 2018 ho získala Sampdoria Janov. Nejdříve na hostování, poté na přestup. Podle specializovaného serveru Transfermarkt za něj zaplatila 14,5 milionu eur, v přepočtu asi 350 milionů korun.

Jankto se mezitím usadil v české reprezentaci, se střelcem Patrikem Schickem se v kvalifikaci o Euro 2020 nejvíc starali o produktivitu. Jankto přihrával, Schick dával góly.

Loni v srpnu přestoupil do Getafe, které za něj dalo šest milionů eur, asi 150 milionů korun. Na začátku španělského angažmá se však zranil, kvůli natrženému lýtkovému svalu chyběl takřka celý podzim. Mezitím trenéra Míchela, který si Jankta přivedl, nahradil Quique Sánchez Flores.

Po zranění Jankto naskakoval jako náhradník, do někdejší formy se nemohl dostat a kouč ho nechal většinu jara sedět na lavičce. Poté odcestoval za reprezentací, v červnové Lize národů pomohl porazit Švýcarsko (2:1).

V dalším utkání proti Španělsku (2:2) šel do hry jako náhradník v 24. minutě za otřeseného Jaroslava Zeleného, ale v závěru půle dostal bolestivou ránu do stehenního svalu a s takzvaným koňarem musel odstoupit. Zápasů v Portugalsku a ve Španělsku se už nezúčastnil.