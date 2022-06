Kuchta už je sparťanem. Z Ruska přichází na roční hostování s opcí

„Jakmile se naskytla možnost Honzu získat, okamžitě jsme začali jednat, protože byl v úzkém okruhu útočníků, na které jsme v posledních měsících cílili,“ přiznal Tomáš Rosický, sparťanský sportovní ředitel.

„Trenér s jeho příchodem okamžitě souhlasil, posílit tým o prověřeného střelce bylo důležitým bodem v aktuálním přestupním období,“ doplnil Rosický pro klubový web.

Kuchta dal Spartě přednost před Slavií, kde do poloviny minulé sezony nastupoval.

Jde zdaleka o nejvýraznější jméno na seznamu letních sparťanských posil. Po Mejdrovi, Zeleném či Daňkovi dorazil reprezentant ostřílený zápasy na mezinárodní úrovni. Naposledy působil v ruském Lokomotivu Moskva.

„Je v ideálním věku, vybudoval si dobrou pozici v reprezentaci. Náš tým se s ním stává od první chvíle silnější,“ věří Rosický.

Spartě se navíc podobně jako v případě angažování dánského trenéra Briana Priskeho podařilo celou akci velmi dobře utajit. Až v pátek večer začaly ve fotbalovém prostředí prosakovat informace, že Kuchta jednal na Letné.

O pár hodin později už ho klub fanouškům představil v nových barvách.

Do Česka se vrací hlavně z osobních důvodů a Sparta se jako jediná svou nabídkou přiblížila podmínkám, na které byl zvyklý z Ruska. Kuchta se okamžitě zařadí mezi nejlépe placené fotbalisty v domácí soutěži.

Přichází s pověstí střelce, který je nepříjemný pro každou obranu. Jen vzpomeňte, jak na začátku měsíce trápil hvězdy Španělska nebo Švýcarska v Lize národů, blýskl se dvěma góly i asistencí, zaujal neúnavným projevem. V národním týmu dokázal náležitě zastoupit i Patrika Schicka.

Dobré jméno si vybudoval v minulých sezonách zejména v dresu Slavie, která v létě 2020 využila své předkupní právo a útočníka, jehož předcházela pověst problémového hráče, si stáhla z Liberce.

Právě tehdy se začala rodit jeho hvězda.

Kuchta se zklidnil, perfektně zapadl do slávistického týmu cepovaného trenérem Jindřichem Trpišovským a během půldruhého roku nasázel v červenobílých barvách dvaatřicet soutěžních branek; přispěl k zisku ligového titulu i národního poháru a společně s Adamem Hložkem byl v předminulé sezoně nejlepším kanonýrem v domácí soutěži.

„Ne že by mě trenéři museli hlídat nebo do něčeho nutit, myslím, že jsem fakt byl vždycky dříč. Nic jsem neflákal. Ale míval jsem výkyvy nálad, takže mě někdy rozhodilo, když se mi nedařilo,“ vyprávěl na začátku loňského roku v obsáhlém rozhovoru o své cestě.

Ta vedla v dorosteneckém věku nejprve ze Sparty do Slavie. Pak přes řadu hostování v Bohemians, na Žižkově, ve Slovácku, Teplicích a Liberci zpátky do Edenu. A na začátku roku za 130 milionů do ruského Lokomotivu Moskva.

Měla to být životní šance a mezistanice před vysněným přestupem na Západ.

Válka a současná situace v obrovské zemi však spoustu věcí změnila. Ruský fotbal kvůli izolaci rychle strádá, Kuchta zůstával v Moskvě sám bez rodiny.

I proto mu teď sparťanská výzva přichází vhod.