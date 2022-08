Kuchta chce kratší trest, proti pěti duelům za šlápnutí na brankáře se odvolal

Už na čtvrtečním zasedání disciplinární komise, která mu za surovou hru zastavila činnost, se Kuchta obhajoval, že na libereckého brankáře Oliviera Vliegena na konci prohraného zápasu (1:2) nešlápl schválně.

Že neměnil dráhu svého pohybu a že z podobných situací střílí branky.

Disciplinárka se ale shodla, že sparťanský forvard mohl „setkání“ své kopačky s Vliegenovou hlavou zabránit.

„Žádným způsobem se o to však dle dostupných záběrů ani nepokusil. Šlo o nedovolený zákrok, který byl veden krajně bezohledným způsobem s vysokou mírou rizika vážného zranění protihráče,“ poznamenal předseda komise Richard Baček s tím, že se Kuchta dle regulí může proti verdiktu odvolat k Odvolací komisi FAČR.

O pár dnů později tak učinil, což agentuře ČTK potvrdil sparťanský tiskový mluvčí Ondřej Kasík.

Vyjádření odvolací komise se očekává do týdne. Pokud by Kuchtovi trest nezmírnila, má sparťan ještě další možnosti: po vypršení poloviny stopky může disciplinárku požádat o podmíněné odložení zbytku trestu, nebo dokonce o podmíněné prominutí.

V případě, že by Kuchtovi nevyhověla ani disciplinárka, chyběl by až do šestého kola a na trávníky by se mohl vrátit až na začátku září.

Kuchta se proti Liberci provinil těsně před závěrečným hvizdem, když se prodíral před soupeřova gólmana, ale nedokázal se protáhnout kolem stopera Filipa Prebsla. Brankář Vliegen ukryl míč v rukavicích, avšak v ten moment jej domácí fotbalista trefil kopačkou do hlavy.

Hlavní arbitr Ladislav Szikszay udělil Kuchtovi nejprve žlutou kartu, po upozornění kolegů od videa a svižném zhlédnutí záznamu verdikt upravil na přímé vyloučení.

Za surovou hru hrozilo Kuchtovi až šest zápasů a pokuta do výše 50 tisíc korun. První pětinu z trestu si odpykal v nedělním utkání v Českých Budějovicích, kde Sparta zvítězila 2:0.