Loni čekal na gól do října, letos Kuchta nezahálí. Před Kodaní je to důležité, řekl

První dal hlavou po centru Birmančeviče. Druhý po individuální akci, při níž utekl obraně, vyhnul se ofsajdu, obešel stopera Donáta a míč poslal brankáři Budinskému mezi nohama.

„Jsem hlavně rád, že jsem góly dal doma,“ prohlásil. „Ten první hlavou byl docela hezký. Birmančevič je fantastický fotbalista, dobře hru vidí. Nasypal mi to tam z prvního dotyku a mně se to povedlo krásně trefit.“

Pro útočníka jsou góly zásadní. I když hraje v poli dobře, pracuje pro mužstvo, jak má. Ale pokud by byl na nule, bude nevrlý, nespokojený, fanoušci k němu budou kritičtí. Možná je lepší nebýt vidět a skórovat.

„Abychom byli úspěšní, potřebujeme Honzovy góly i jeho výkon,“ zdůraznil trenér Brian Priske.

„Jemu samotného dávají góly jistotu, cítí se líp. Je skvělé, že se mu to povedlo. On si taky plnil defenzivní povinnosti, byl platný v presinku. Já jsem s jeho výkonem velmi spokojený,“ podotkl Priske s tím, že pochvalu si vysloužili i další útočníci Haraslín s Birmančevičem.

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól Pardubicím.

Když před rokem Kuchta z Lokomotivu Moskva ohlásil třaskavý příchod do Sparty - do té doby byl v Česku spjatý se Slavií - hodně se od něj čekalo, byla na něj zaměřena pozornost. Jenže v kvalifikaci o Konferenční ligu se neprosadil a Sparta s Vikingem Stavanger vypadla.

Následně v úvodním ligovém kole podlehla Liberci a Kuchta v samém závěru šlápl na hlavu brankáři Vliegenovi. Za vyloučení dostal trest na pět zápasů. Na hřiště se vrátil až v sedmém dějství, gól dal až v desátém. Postupně se vypracoval v klíčového hráče týmu. K mistrovskému titulu přispěl čtrnácti góly i hrou, která je pro obránce dotěrná, nepříjemná.

V novém ročníku on i Sparta začali mnohem líp. Proti Olomouci asistoval na branku Haraslína, ve Zlíně se neprosadil, ale proti Pardubicím vynikal. On má dva góly, Sparta devět bodů ze tří zápasů.

„Dobře, že jsem se do toho dostal před Kodaní. To je hodně důležité,“ zmínil úterní vstup do kvalifikace o Ligu mistrů. „Nechci snižovat kvalitu Pardubic, ale Kodaň to bude úplně jinej level.“

Sparta proti Pardubicím i díky Kuchtovi v 57. minutě vedla 5:0, do konce zápasu však dvakrát inkasovala.

„To je pro nás varování. V Kodani, ani v dalších zápasech v lize, by se nám tenhle přístup nevyplatil. Musíme být obětaví a zodpovědní až do poslední minuty. Zbytečně jsme polevili a nechali zápas soupeře dohrát v klidu.“