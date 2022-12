Japonsko - Chorvatsko 1:1, na penalty 1:3. Livakovič v rozstřelu chytil tři rány

Japonci, kteří na turnaji opanovali svou skupinu díky šokujícím obratům s Německem a Španělskem, končí hned na startu vyřazovací fáze. Na premiérový průnik mezi nejlepších osm týmů světa si musejí počkat.

Neudrželi totiž náskok, který zajistil v první půli Maeda, inkasovali po změně stran vyrovnávací branku od Perišiče a po opatrném prodloužení při penaltách selhali.

Začal Minamino, který ji kopl příšerně a nabídl chorvatskému gólmanovi snadný zákrok.

Nedal ani Mitoma, i tentokrát Livakovič vystihl směr a ránu vyrazil.

Japoncům pak svitla naděje, když Asano proměnil a vzápětí Livaja po lajdáckém „rozběhu“ poslal balon na tyč, ale další exekutor v modrém dresu opět ztroskotal.

Livakovič se blýskl i potřetí ze čtyř pokusů, podruhé se správně vrhnul po své pravé ruce a vyrazil střelu kapitána Jošidy.

Pašalič následně poslal Chorvaty do čtvrtfinále, kde narazí na úspěšnější tým z druhého dnešního zápasu: na Brazílii, nebo na Jižní Koreu.

„Každý den jsme poslední čtyři roky tvrdě pracovali na tom, abychom bariéru osmifinále překonali. Ale bohužel jsme to nedokázali. Kouše se to opravdu těžko,“ povdzechl si Jošida.

„Nemyslím si, že by hráči při penaltách podlehli tlaku, to spíše soupeřův brankář byl skvělý. Rozstřel je o štěstí a tréninku. Ti, kteří na penaltu šli, byli odvážní a zaslouží pochvalu,“ uvedl japonský trenér Morijasu.

Chorvaté prožili menší déja vu, i před čtyřmi lety v Rusku, kde nakonec získali stříbrné medaile, prošli z osmifinále díky penaltám. Také tehdy – s Dánskem – museli dotahovat ztrátu.

Tenkrát inkasovali hned v první minutě, i nyní nezačali zrovna přesvědčivě, ale Tanigučiho hlavička po standardce se naštěstí pro ně neujala. Navíc nedlouho poté na opačné straně mohl potrestat Tomijasovu chybu Perišič, ale příležitost neproměnil.

Po ostrém startu se hra na moment zklidnila, šancí v obou šestnáctkách ale přibývalo. Obrovskou možnost měl v závěru půle Kamada po parádní kolmici Enda: ve vápně šikovně zasekl, ale balon mu poskočil a japonský útočník z dobré pozice přestřelil.

Po další akci už se ale Japonci radovali, vyšel jim signál po nakrátko rozehraném rohovém kopu. Doanův centr se odrazil přímo do kroku Maedovi, který krátce před přestávkou otevřel skóre.

Svěřenci trenéra Morijasua na turnaji poprvé vedli 1:0 a vypadalo to, že se s novou rolí popasují adekvátně – hned po změně stran nebezpečně pálil z dálky Kamada a Chorvaté nevěděli, jak na protivníka vyzrát.

Pak ale z ojedinělé akce srovnali.

Lovrenův centr z pravé strany usměrnil do sítě hlavou Perišič, který se 33. trefou za národní tým dotáhl na Maria Mandžukiče a zařadil se na druhé místo chorvatských tabulek za Davora Šukera, který vstřelil 45 gólů.

Pak sice musel Livakovič vyškrábnout nad břevno dělovku Enda z dálky, ale další momenty patřily fotbalistům v šachovnicových dresech. Japonský gólman Gonda se blýskl proti krásnému voleji Modriče, proti hlavičce Budimira zasahovat nemusel, ale Chorvaté měli víc ze hry.

Perišič na svou trefu nicméně v protiútoku nenavázal, táhlou tečovanou ranou těsně minul.

S blížící se devadesátou minutou se do dění na trávníku vkradla stále větší opatrnost. Radši remíza, než chyba, radši na jistotu, než na riziko.

V podobném duchu se neslo i prodloužení, jen na konci jeho druhé části ve slibné možnosti těsně minul náhradník Majer, a tak už málokoho překvapilo, že osmifinále musely rozhodnout penalty.

Japonci z nich odcházeli se sklopenými hlavami, zatímco Chorvaté zaplavili hrdinu Livakoviče.

„Měli jsme skvělého gólmana. Livakovič vyřešil všechny naše problémy a penalty zneškodnil famózním způsobem. Před penaltami jsem byl klidný, věřil jsem mu,“ uvedl chorvatský kouč Dalič. „Byl to těžký, velmi vyrovnaný a kvalitní zápas. Hráčům nemám co vytknout. Sice jsme malý národ, ale nikdo by nás neměl podceňovat,“ dodal.