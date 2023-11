Šilhavého zaskočil Coufal: Vyříkáme si gól. Se Zimou jsme počítali od začátku

„Myslím si, že jsme uhráli dobrý výsledek a hlavně ve druhém poločase jsme proti tak silnému soupeři, jakým Polsko je, předvedli i dobrý výkon,“ prohlásil český kouč.

Musí vás mrzet, že jste v závěru nevyužili některou ze šancí. Postup byste už měli v kapse.

Očekávali jsme, že domácí hru otevřou. Potřebovali vyhrát za každou cenu. Doufali jsme, že se dostaneme k nějakému brejku a třeba se nám povede rozhodnout. Je to škoda, protože bychom už měli splněno.

Takhle potřebujete ještě alespoň bod proti Moldavcům. Není to ošidné?

Že nám proti Moldavsku stačí remíza, mi úplně z pusy nejde. Chceme vyhrát, i když si uvědomujeme, že Moldavci udělali v kvalifikaci dobré výsledky. Polákům vzali pět bodů, nemůžeme si myslet, že to bude jen tak bez problémů.

Asi i proto jste v závěru při střelách Douděry nebo Čvančary tlačil očima míč do sítě.

Ale taky jsem si uvědomoval, že nám i remíza dává určitou výhodu. Že díky ní definitivně vyřadíme Poláky. Na klucích jsem ovšem viděl, že chtějí za každou cenu vyhrát. Bylo by to pochopitelně příjemnější.

Jak je na tom kapitán Souček, který dohrával s krvavým šrámem v obličeji, obvázanou hlavou a byl opakovaně ošetřován?

Tomáš je tvrďák. Má tržnou ránu, kterou mu musí zašít, ale věřím, že bude v pořádku.

Bylo ve hře, že ho stáhnete? Třeba i preventivně, když šlo o zranění hlavy.

V jednu chvíli to tak vypadalo, ale doktoři nás ubezpečili, že mu ránu zavážou a bude v pohodě. Já sám Tomovi říkal, že kdyby se necítil dobře nebo se mu točila hlava, stáhneme ho. Věřím, že do pondělí bude fit.

Coufal v televizním rozhovoru řekl, že před inkasovaným gólem nefauloval, aby se právě na zápas s Moldavskem nevykartoval. To byl pokyn od vás?

Abych se přiznal, slyším to teď od vás prvně. Určitě s Vláďou na tohle téma budeme mluvit. Sice jsem tu situaci ještě pořádně neviděl, ale vytýkali jsme mu, že akci nepřerušil, nezastavil. Vyříkáme si to.

Překvapil jste zařazením Douděry na levý kraj. Proč jste se tak rozhodl?

I proto, že od Davida Juráska to po zranění v poslední době nebylo ono. Zvolili jsme Douděru, i když vlevo běžně nehrává a měl to přes nohu. Nakonec to ale zvládl velmi dobře, patřil mezi nejlepší hráče a ještě mohl celý zápas rozhodnout.

To mohl ve velké šanci i Zima, další překvapení sestavy.

Počítali jsme s ním od začátku, byť třeba v klubu nemá takové vytížení. Patří mezi hráče, který přijede dobře připravený bez ohledu na to, jak nastupuje v klubu.

Povolali jste ho ale až dodatečně. Jak to jde tedy dohromady s tím, že jste s ním počítali od začátku?

Avizovali jsme dopředu, že dvěma jmény ještě nominaci doplníme. Věděli jsme, že mezi nimi bude David. A v momentě, kdy se to rozhodlo, byl vážným adeptem na základní sestavu.

Ve druhém poločase vám pomohli i střídající útočníci Čvančara s Hložkem. Řekli si o základní sestavu? A jak se vám líbili Kuchta s Chytilem, kteří zápas rozběhli?

Měli dost defenzivních úkolů, stahovali se až k soupeřovým šestkám, ale doufali jsme, že udrží víc balonů, což se jim proti urostlým obráncům nedařilo. I proto, že většinu přihrávek dostávali vzduchem. Nicméně to odpracovali, stejně jako po nich i druhá dvojice. Splnili úkol, který dostali. Ale sestavu na další zápas v hlavně zatím nemáme.

Uvažovali jste nad tím, že do hry pošlete i nováčka Kušeje?

Ano, ale protože jsme na hřišti měli už víc menších hráčů, rozhodli jsme se, že Vasila zatím nevyužijeme.

Mimochodem, ceníte si toho, jak jste uhlídali domácího kapitána Lewandowského? Ani na šestý pokus nedal Česku gól.

Všichni víme, že Robert je pořád velká hvězda. Byl zraněný, dostává se do formy a já jsem rád za to, jak to s ním kluci zvládli. Patří jim za to dík. A Robertu Lewandowskému přeju, ať se dá zase brzo do kupy a střílí góly.