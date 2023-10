Šilhavý zůstává u reprezentace, ale s kratší smlouvou. Zatím dojede kvalifikaci

Vedení českého fotbalu v úterý zasedlo po posledních nepřesvědčivých výkonech i výsledcích v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024.

Výkonný výbor FAČR mimořádnou schůzi svolal už v pátek po debaklu 0:3 v Albánii. O víkendu Češi udolali v Plzni 1:0 slaboučké Faerské ostrovy a i díky překvapivému zaváhání Polska s Moldavskem (1:1) mají blízko k jedné ze dvou postupových příček skupiny E.

Ve zbývajících dvou utkáních jim díky blamáži Polska stačí porazit jen Moldavsko, s nímž hrají na závěr v Olomouci, což pevnost Šilhavého pozice, po Albánii velmi vrtkavé, změnilo.

„Vyhodnotili jsme situaci, diskutovali jsme o různých možnostech. Nakonec jsme se rozhodli upřednostnit variantu, že Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým ve funkci zůstanou a povedou mužstvo v zápasech v Polsku a s Moldavskem,“ vysvětloval předseda asociace Petr Fousek.

Šéf fotbalu argumentoval časovým presem, na případné sáhnutí na reprezentační lavičku podle něj bylo málo prostoru. „Nebyli jsme spokojení s některými výsledky a výkony, ale museli jsme vzít v úvahu, že už 27. října je potřeba obeslat kluby se širší nominací a že už 13. listopadu se národní tým sejde k poslednímu srazu roku,“ pokračoval Fousek.

Na Šilhavého setrvání se dvanáctičlenný výkonný výbor shodl. Fousek nejprve nechtěl prozradit detaily hlasování, nakonec pravil: „Shodli jsme se drtivou většinou.“

Jedenašedesátiletý Šilhavý, který na minulém Euru překvapivě dovedl tým do čtvrtfinále, má smlouvu do konce této kvalifikace. Původně platilo, že v případě postupu do Německa by se Šilhavému kontrakt automaticky prodloužil i na šampionát, to se trochu změnilo.

„Účinnost smluv je nově nastavená do 30. 11. čili vyprší po těch zbývajících kvalifikačních zápasech. V momentě, kdy dojde k dohrání dvojutkání je ve smlouvách možnost oboustranné opce. Obě strany tudíž musí chtít pokračovat dál,“ poznamenal místopředseda výkonného výboru Jiří Šidliák.

