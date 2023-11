Šilhavý o vyřazených hráčích: Pro mě velké zklamání. Nešlo rozhodnout jinak

Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta v noci ze soboty na neděli navštívili noční klub v Olomouci.

Usvědčující fotografie od nedělního dopoledne hýbou veřejným prostorem a sociálními sítěmi.

Národní mužstvo přitom v pondělí proti Moldavsku potřebuje uhrát aspoň bod, aby postoupilo na evropský šampionát. Účast na něm je pro celý český fotbal zásadní z hlediska prestiže i finančních bonusů od Evropské fotbalové unie (UEFA).

Petr Fousek, předseda asociace „Vzniklá situace je na úrovni reprezentace nepřijatelná. Tím spíš, že nastala před rozhodujícím zápasem. Rozhodnutí trenéra a manažera jsme společně konzultovali, bylo jednomyslné a podpořil jsem ho.“

„Informaci o tom, co se stalo, jsme obdrželi dopoledne. Pak jsme se sešli s nejužším vedením, s trenéry, rozhodli jsme a následně si zavolali zmíněné hráče. Řekli jsme, jak to hodláme řešit a pak jsme to sdělili i týmu,“ uvedl manažer reprezentace Tomáš Pešír.

„A ano, je to i moje zodpovědnost. I když to nefunguje tak, že bych hráčům ve dvaadvacet hodin chodil na pokoj zhasínat světla,“ podotkl zkroušený Pešír.

Důvěru zklamali zkušení a důležití hráči. Coufal je zástupcem kapitána Tomáše Součka a pro Šilhavého jedním z nepostradatelných hráčů. Když může, hraje všechno.

„Byli z toho špatní, přepadlí. Omluvili se, ale to je málo na to, co se stalo. Uvědomili si, co udělali. Hodně je to mrzelo, ale už se stalo. Udělali chybu a za ni musí nést následky,“ řekl kouč k vyřazení z týmu.

„Všechny nás to mrzí. Mě obzvlášť, protože já si zakládám na určitých zásadách,“ pronesl kapitán Souček, Coufalův parťák z anglického West Hamu United.

„Kluky to mrzí o to víc, že pro reprezentaci toho hodně odvedli a chtěli společně s námi postoupit na Euro. Je to nešťastná situace pro všechny. A pro ně je největší trest, že u toho na hřišti nebudou,“ poznamenal Souček. „Jako kapitán jsem si k tomu něco řekl, ale zůstane to mezi námi v kabině.“

Své jednání hráči prý nebyli schopní pořádně vysvětlit.

„Není k tomu moc co říct. Já bych se v tom nechtěl víc pitvat. Ptali jsme se jich, kde vůbec vznikl tem impulz. Co je to napadlo? Ale vysvětlení momentálně nemáme. Je to celé dost nešťastné,“ krčil rameny manažer Pešír.

Všichni tři nastoupili od začátku v pátečním duelu v Polsku (1:1). Coufal a Brabec by jistě v pondělí i proti Moldavsku byli základní sestavě, Kuchta nejspíš taky.

„Věřím, že to naši přípravu na důležitý zápas neovlivní. Věřím, že máme dost kvalitních hráčů, kteří je nahradí,“ pokračoval Šilhavý.

Na fotografiích v klubu byl společně s fotbalisty zachycen i jeden z členů výkonného výboru asociace Tomáš Neumann, který je zároveň trenérem futsalové reprezentace.

„Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel,“ zdůraznil.

Podle svých slov byl v Olomouci na večeři s dcerou a dalším členem výkonného výboru Pavlem Nezvalem. S dcerou se pak prý přesunul do zmíněného klubu, kde potkal i trio reprezentantů.

„Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost,“ doplnil.

Česku stačí k postupu na šampionát i remíza. Ve hře jsou před posledním utkáním senzačně také Moldavci, potřebují však vyhrát.