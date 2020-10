Jeden z šéfů Slavie: České kluby do Ligy mistrů nepatří, infrastrukturou jsou jinde

Praha I kvůli propírané opakované penaltě se nakonec Slavia neprobojovala do Ligy mistrů, což v emocích bezprostředně po zápase nesli hráči i trenér nelibě. První místopředseda fotbalové Slavie Tomáš Syrovátka však o křivdě nemluvil. „Pro nás je to sportovní tragédie, ale považuji za zázrak, že jsme s Midtjyllandem vůbec hráli vyrovnanou partii. Infrastrukturou a zázemím jsou jinde.“

„Peníze z Ligy mistrů nám logicky budou chybět, mohli jsme je investovat například do stavby nové akademie, ale jsme ekonomicky soběstační, takže chod klubu jako takového to neohrozí ,“ říká první místopředseda fotbalové Slavie Tomáš Syrovátka.

O čem ještě mluvil?

O souboji s Midtjyllandem. „Byli jsme blízko, pět minut od postupu. Když jsem si prošel to jejich zázemí, tak je skoro zázrak, že jsme s nimi hráli vyrovnaně. Stadion máme přibližně stejný, ale oni mají k dispozici šestnáct hřišť, my trénujeme na jednom rozbahněném za stadionem. Oni mají akademii v Africe a další technologie, s tím my se nemůžeme srovnávat. Říkám, že jsme na víc neměli.“



O začátku ve Slavii. „Když jsme přišli, musel se klub zachránit. Napumpovali jsme do mužstva hráče, vybudovali tým, koupili stadion, máme muzeum. Prodáváme hráče za velké peníze, o kterých se mi ani nesnilo. Vyhráli jsme třikrát ligu, hráli Ligu mistrů, ale pořád jsme ve třetině cesty. Čeká nás hodně práce, abychom se klubům jako je Midtjylland přiblížili. Za dobu, co jsem ve Slavii, jsem navštívil asi třicet klubů. A s těmi, s kterými jsme hráli, tak snad jen Tallin a Kluž nebyly před námi. Když jsme loni hráli s Genkem, tak to jejich zázemí je proti našemu neuvěřitelné.“

O slávistické cestě. „Věřím, že k úrovni klubů jako jsou Genk, Midtjylland nebo FC Kodaň se můžeme přiblížit. Chce to strategii, nepřestávat klub a český fotbal budovat. My sami nic nedokážeme, potřebujeme, aby úspěchy měly i Sparta, Plzeň, Liberec, Baník. Abychom všichni zlepšovali koeficient a měli jsme snazší postupy do pohárů. Aby klub mohl dlouhodobě fungovat, potřebujeme akademii zaměřenou na zahraniční hráče.“

O slovech prezidenta Dortmundu. „Když se mě ptáte na ambice v Evropské lize, tak záleží, jestli to berete srdcem, nebo z pohledu funkcionáře. Já to beru srdcem, máme skvělého trenéra i realizační tým. Vzpomínám, když jsme loni na podzim hráli s Dortmundem, tak jeho prezident mi říká: ‚Nemáte moc hráčů, které by u nás mohli hrát. Nemáte na to, abyste si mohli koupit hráče, jaké můžeme my. Ale vybrali jste si jinou cestu, máte herní způsob, do kterého přidáváte hráče. Tak z té cesty nesejděte.‘ My se cesty držíme a na hřišti jsme se dokázali vyrovnat velkým týmům. Z toho pohledu se na Evropskou ligu dívám pozitivně. Ale jako funkcionář říkám, že nejsme na úrovni Leverkusenu nebo Nice s jejich infrastrukturou. Samozřejmě věříme, že s nimi budeme hrát dobře.“

O odchodu Vladimíra Coufala. „Chybět bude stoprocentně. Především ta jeho obrovská mentální síla. To je věc, která se podceňuje. Já když přišel do fotbalu, tak jsem to vůbec nebral v potaz. Díval jsem se, jestli hráč umí kličku, jestli je rychlý. Ale trenér Trpišovský a Honza Nezmar nás naučili, že mentální síla rozhoduje.“

O dopadu pandemie na ekonomiku klubu. „Za rok 2019 jsme ze vstupného a z VIP hospitality měli příjem téměř čtvrt miliardy. Když jsme teď hráli play off o Ligu mistrů, tak mi to bez diváků přišlo jako přátelák. Jsem jedinej, kdo tam řve, kdo fandí. Jen si sám říkám, jestli to má bez fanoušků smysl. My to teď vydržíme, ale kdyby to mělo trvat roky, tak nebudeme moci dělat fotbal na současné úrovni.“