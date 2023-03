Chvílemi jsme koncertovali, jásal Trpišovský. Sázka na zkušené je cesta

Důležitý triumf udržel Slavii na čele tabulky o dva body před Spartou, poražené sesunul na třetí příčku.

Trpišovského svěřenci před vlastními příznivci odčinili jarní zaváhání z Teplic (1:1) či naposledy z Českých Budějovic (0:1), tentokrát patřičně zareagovali na nepříznivý průběh zápasu a dotáhli jej poctivou prací do vítězného konce.

„V úvodu jsme byli zabrždění, po inkasovaném gólu nebylo snadné se přes soupeře prokousat. Po změně stran jsme ale stupňovali tlak, viděl jsem velmi dobré individuální výkony i ten týmový. Chvílemi jsme v druhé půli koncertovali,“ liboval si kouč.

Jak důležité je toto vítězství v boji o titul?

Když hrajete s přímým konkurentem, je bonus, že mu body seberete. V tomto směru to důležité je. Ale jinak? Musíte získávat pokaždé co nejvíc bodů. A v české lize je těžký každý zápas.

Je pro vás povzbuzením, že váš aktivní styl hry vyhrál nad plzeňskou pasivní defenzivou?

Náš styl vychází z typologie, kterou máme. Když chcete být nejlepší, musíte se vyrovnat se všemi překážkami – s terény, nemocemi, zraněními i různými styly soupeřů. Hrajeme svou hru, tentokrát to přineslo výhru, minule jsme s tím v Plzni prohráli. Každý tým má právo zvolit taktiku podle možností, které má. Každý má své silné stránky. My se s nimi vypořádali. To v tomhle zápase bylo od nás skvělé.

Stěžejní roli sehráli i střídající hráči, především autor druhé branky Ondřej Lingr.

Jsme na Ondrovi hodně závislí. Jeho přístup i výkonnost jsou nadstanardní. Umí hrát od začátku a být rozdílový, zároveň však umí báječně vstoupit do rozehraného duelu. Čekali jsme přetahovanou, proto šel jako náhradník, aby do hry přinesl tu svou energii. Hrál v obří intenzitě. Je týmový, ví, že to je víc než jednotlivec. Umí tuhle roli přijmout, ví, že střídající hráči mají občas větší důležitost než ti, co nastoupí od začátku.

Pojďme k dalším klíčovým postavám. Tomáše Holeše jste zatáhl na stopera, proč?

Důvodů bylo víc. Zaprvé kvůli útočníkovi, co nás čekal, potřebovali jsme soubojový typ, věděli jsme, že si Plzeň bude pomáhat dlouhými nákopy do Chorého. Zadruhé Tomáš půl roku nehrál zápas a v Českých Budějovicích minule bylo vidět, že na zápas nahoru dolů ve středu zálohy ještě není běžecky úplně připravený. Zatřetí jsme chtěli lepší komunikaci, Tomáš je schopný si víc řídit i hráče kolem sebe. Tím, že se nám vrátil Hromada, mohli jsme si dovolit Tomáše zasunout do obrany.

Na první gól odcentroval z rohu Petr Ševčík, jenž zahrál náramně. Nejlepší na place?

Těžko vybírat jednoho hráče, to by nebylo fér vůči ostatním. Petr byl dominantní, obrovsky aktivní v zakládání útoků. Nejvíc se mi na něm líbilo, jak se uměl zachovat pod tlakem. V presinku jednoho dvou soupeřů udržel balon a uvolnil hráče vedle sebe. Je zkušený, i na to jsme chtěli vsadit – na fotbalisty, kteří jsou tu třeba déle, protože tyto zápasy jsou náročné i emočně.

Je sestava složená ze zkušenějších hráčů to, na co budete ve zbytku sezony sázet? Psychicky náročný teď bude každý duel.

Určitě. Zpětně jsme si říkali, že v Českých Budějovicích bylo v sestavě hodně mladších kluků, pět hráčů pod dvaadvacet let, mohlo to sehrát roli. Tihle kluci potřebují pomoc těch okolo nich. Když jde do tuhého, je třeba udržet pravidelnost výkonů, s čímž někdy máme problém. Když hrajete o titul, potřebujete, aby hráč opakoval perfektní výkony. Když dostanete gól a zápas se nevyvíjí dobře, je důležité projevit odvahu. To jde lépe u zkušených hráčů. V krizových momentech volíme hráče, kteří už zažili, jak se na podobné zápasy připravit.