Trpišovský: Liberec do duelu vstoupil výborně. Vítězný gól mohly dát oba týmy

„Viděli jsme nadstandardní zápas, pět branek, spousta šancí na obou stranách, rychlé přechody nahoru dolů. Přispěly k tomu oba týmy a skvělé hřiště a dobře porkopený trávník,“ líčil kouč.

Jeho svěřenci museli otáčet poté, co už v osmé minutě prohrávali o dvě branky. Nakonec se jim to povedlo v 87. minutě zásluhou Christose Zafeirise. „Za stavu 2:2 měly příležitosti oba týmy, oba mohly dát vítězný gól. Naštěstí jsme ho dali my po krásné akci,“ pokračoval.

Pro slávisty se tak neopakoval scénář se ztrátou z března.

Ulevilo se vám hodně, když jste v závěru otočili?

Určitě ano. Pro trenéry je to zajímavý zápas, od první minuty, kdy jsme se dostali do dvougólové ztráty a nepříjemné pozice, celý zápas jsme pak dotahovali. Po obratu čekáte nastavení, je to hektické do poslední sekundy, máte vystřídáno... Soupeř měnil rozestavení a poslal do hry nové hráče, takže jsme trochu zahýbali s Tijanim, dali jsme ho na šestku kvůli nákopům.

Utkání rozhodl Zafeiris, který v úvodu nemá tak výrazné statistiky, jak by se čekalo. Jste rád, že to zlomil právě on?

Musím ho pochválit nejen za gól, ale i za aktivitu. Na Conradovi Wallemovi bylo v první půli vidět, že ještě není zvyklý odehrát v plné intenzitě dva zápasy krátce po sobě. Ani Oscarovi se moc nedařilo, pomáhal poziční hrou, zachytáváním brejků, do výstavby ale moc silný nebyl, bylo to tak hodně na Zafeirisovi. Navázal na výtečný výkon ze čtvrtka.

Proti čtvrtečnímu triumfu nad Tiraspolem (6:0) jste udělal jedinou změnu v sestavě. Reakce na velmi dobré představení týmu?

Bylo to tak, ten výkon byl opravdu nadstandardní. Navíc teď následuje repre pauza, takže jsme chtěli nechat pohromadě úspěšný tým. Kluci mezi sebou měli ve čtvrtek chemii, navíc jsme měli i typologii do standardek. Jediná změna byla vynucená, Dumitrescu onemocněl, v sobotu před tréninkem vypadl. Proto do sestavy šel Lukáš Provod, o změně jsme uvažovali i na druhém halfbeku a na hrotu, protože Mojmír Chytil odehrál ve čtvrtek celý zápas. Měl ale skvělá čísla, i proto jsme sestavu chtěli udržet, chtěli jsme se držet na balonu stejně jako proti Tiraspolu.

Úvod zápasu se vám ale těžce nepovedl. Čemu to přičítáte?

Celkově to pramenilo z chyb, které jsme udělali, bylo to ale i o kvalitě Liberce, kterou v úvodu ukázal. Ukázalo se to, proč občas měníme hráče po zápase v Evropě, druhý tým přes týden nehraje, a vy tak v začátku zápasu ztrácíte v akceleraci a dynamice. I rychlí hráči jako Douděra, Provod, Holeš nebo Masopust byli později v soubojích a na soupeře ztráceli. Liberec měl mnohem lepší pohyb, vynutil si situace, ze kterých padly oba góly.

Dostal vás pod tlak.

U prvního gólu jsme mohli odkopnout balon, vrátili jsme ho ale soupeři, místo toho, abychom ho dostali ven. Druhá branka padla po autu, na který jsme se chystali, stejně jsme ale toho hráče nechali odcentrovat a navíc jsme nezavřeli zadní tyč. Nástup domácích byl hodně kvalitní, rychle nás dostupovali, z toho to pramenilo.

Neměli jste tolik tutových šancí, ale byli jste efektivní. Navíc jste brzy snížili. Cítíte, že se k vám přiklonilo štěstí?

Asi ano, bylo podstatné, že jsme dali hned z první šance gól, což týmu vždy pomůže psychicky. To byl například rozdíl proti zápasu v Teplicích. Když se trefí navíc hráč, který se delší dobu neprosadí, tak jsme za to rádi. Já i říkal Mickovi van Burenovi, že je náš nový žolík. Sice se mu v poslední době tolik nedařilo, ale tady přinesl na hřiště elán a byl rozdílovým hráčem.

K tomu vyrovnal z pokutového kopu, který sudí Pechanec nařídil po konzultaci s videem. Jak jste situaci viděl?

Upřímně jsem ji neviděl ani po zápase, ani předtím v reálu. Bylo to v chumlu hráčů. Podobně jako po ruce Ogbua v derby, kdy se šel rozhodčí podívat na video a my ani pořádně nevěděli proč.

Slavia v minulosti nejezdila do Liberce příliš ráda. Jste rádi, že si tento výjezd můžete odškrtnout už na podzim?

Já paradoxně jezdím na sever rád, protože jsem tady působil, směrem na sever taky bydlím. Dříve se nám zápasy tady výsledkově nedařily, tentokrát ano. Musím pochválit fantastické hřiště, bylo perfektně připravené a plynul z něj rychlý fotbal. Snad poprvé jsme tu se Slavií byli na podzim a je to prostě rozdíl, ve stavu hřiště je proti tomu, jaký bývá na jaře, obrovský posun.

Přichází reprezentační přestávka. Nehrál byste raději dál?

Jak se to vezme. Připadá mi, že před reprezentační přestávkou jsme vždycky nejvíc rozjetí, na druhou stranu je teď možnost srovnat řady, někteří se mohou doléčit a tak dále. Kdybych si měl vybrat, tak bych asi hrál dál, ale těším se, až se podívám na reprezentaci fanouškovskýma očima. Odpočinu si.

Třetina ligy je za vámi, jak ji hodnotíte? Jste o dva body druzí za Spartou.

Celkově dobře, protože vidím v lize skvělé zápasy. Mnohem dál vidím i servis pro fanoušky. Je tady hodně nových zajímavých hráčů. Když se podívám na nás, tak jsme třikrát ztratili, což zamrzí. Domnívám se ale, že čas bude hrát pro nás. V létě přišli noví kluci, které zapracováváme, takže až si na sebe zvyknou, tým půjde výkonnostně ještě nahoru.