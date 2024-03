Zlatan nám vyjádřil uznání, potěšilo Trpišovského. Plzni blahopřál k postupu

2:4 a 1:3, pohárová cesta jeho svěřenců končí v osmifinále Evropské ligy. I kouč mluvil o tom, jak Slavia v Miláně i v Praze musela proti favorizovanému sokovi hrát víc než hodinu v oslabení.

„Je ve mně zklamání,“ poznamenal po čtvrteční odvetě v Edenu. „Všichni se těšili na velký zápas, místo toho se v prvních deseti minutách skoro nehrálo kvůli ošetřování,“ připomněl zranění milánského gólmana Maignana, „měli jsme potom krátkou aktivní pasáž, ale přišla ta červená.“

Holešovo brzké vyloučení silně ovlivnilo zápas. Už v Miláně se vám červená pro Dioufa nelíbila, jak jste faul viděl tentokrát?

Kouše se to hrozně těžko. Hodiny u videa se připravujete na situace jedenáct na jedenáct, v mžiku je všechno jinak. V Miláně jsem faul viděl jen z reálu a mluvil trošku v emocích, pak z videa to byla červená. Tahle je ale těžká přijmout. Vadí mi, že totálně zkazí zápas. Holeš o Calabriovi nevěděl, zády k němu si chtěl krýt balon, Calabria mu dal nohu pod nohu. Ale je to součást fotbalu a s podobnými věcmi se musíte vyrovnat.

Potěšilo vás, jak se s nimi vyrovnal váš tým?

Jsem rád. Dali jsme AC Milán tři góly v deseti. Matěj Jurásek mě taky potěšil. Chtěli jsme ho vystřídat dřív, ale v oslabení je to složité. Každopádně mi říkal, že naskočí a udělá dvě áčka. Tak si připsal aspoň jedno krásné géčko. Chci poděkovat taky divákům, kteří tvořili fantastickou atmosféru už na rozcvičení.

Jste spokojený s pohárovou sezonou? Jste na vaše hráče hrdý?

Na celý klub jsem velmi hrdý. Udělali jsme přes dvacet bodů do koeficientu, dali spoustu gólů, předvedli spoustu skvělých výkonů a prožili spoustu skvělých zážitků. Poprvé jsme vyhráli skupinu, podařilo se nám tu porazit AS Řím. Tým načerpal obrovské zkušenosti. Oceňuju, jakým způsobem se držel v deseti, rval se s nepřízní osudu. Dříme v něm potenciál. Teď musíme tohle přenést i do ligových zápasů. Chtěl bych taky pogratulovat Plzni a trenéru Koubkovi k postupu, skvělé.

Mluvil jste s Tomášem Holešem? Jak se cítí?

Po zápase jsem ho ještě neviděl. Musí se cítit hrozně. Jak jsem Malicku Dioufovi mohl vyčítat, že šel do souboje podrážkou, tak Tomášovi nemůžu říct nic. Hrozně se těšil a pak je po patnácti minutách venku, to je strašně těžké. V létě bude chybět v kvalifikaci. Musíme mu pomoct. Jedna dobrá zpráva je, že v neděli bude hrát, je čerstvý. (úsměv)

V Miláně vám domácí trenér Stefano Pioli nepodal ruku. Jak to dopadlo tentokrát, bavili jste se?

Někdy se to stane, že je člověk třeba zklamaný z výsledku a druhého trenéra vyhledá až později v útrobách stadionu. Nic v tom nehledám. Před zápasem jsme se s Piolim vítali, bavil jsem se taky s hráči. S Alessandrem Florenzim a tady v Praze se Zlatanem Ibrahimovicem, přišli za mnou sami a vyjadřovali týmu velké uznání. Trochu nás i litovali, že jsme dvakrát hráli v deseti. Ale musím říct, že si hrozně vážím toho, že na mě Zlatan čekal a chtěl mi tohle říct.