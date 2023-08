Trpišovský: Bořil jako před zraněním. Nový trávník? Konečně můžeme i zatáčet

Slávistický útočník Tijani byl v pokutovém území důraznější než ostravští stopeři. V prvním souboji o míč však zboural Frydrycha, který tvrdil, že ho soupeř trefil na koleno.

Na záznamu zřejmý faul vidět nebyl.

Řekl o atmosféře utkání „Je úžasné, že se v Česku hraje ligové utkání s takovou kulisou. Oba tábory vytvořily famózní atmosféru. Takovou, na jakou jsme tady zvyklí z mezinárodních zápasů.“

„Obecně jsem rád, že VAR do zápasů v poslední době vstupuje opravdu jen v neoddiskutovatelných věcech. Přál bych si, aby kauzy před rozhodnutím byly ještě kratší,“ poznamenal slávistický kouč.

Poprvé jste do základní sestavy nasadil útočníka Tijaniho. I kvůli tomu, že zná soupeře?

Důvodů bylo víc, ale je pravda, že mi sám tvrdil, jak si věří na jednoho konkrétního hráče. Navíc jsme očekávali soubojový zápas a věřili jsme, že bychom si mohli pomoct standardkou. Muhamed vypadal dobře na tréninku, byl čerstvý.

A rozhodl jediným gólem.

Byl to náročný zápas. Musím tým pochválit, jak si poradil s náročným programem, kdy jsme potkali dvakrát Dnipro, hráli jsme v Boleslavi a teď narazili na velice silný a dobře organizovaný Baník. V úvodu bylo zejména při zakládání útoků vidět, že jsme nenastoupili v obvyklém složení ani rozestavení, před pauzou jsme pak neproměňovali velké šance. Taky jsme ale dobře bránili a vyhráli velký počet osobních soubojů. Po trefě Tijaniho mě mrzelo, že jsme nepřidali druhý, uklidňující gól.

Jak se vám líbil výkon navrátilce Bořila, který hrál po zranění poprvé od října 2021?

Byl výborný. Na podobné úrovni jako před zraněním. Mám fakt radost z toho, jak vyburcoval tým, jak za ním kluci šli, jak organizoval hru. Přemýšleli jsme, že by nastoupil už v Boleslavi, ale protože jsme nakonec hráli na čtyři obránce, schovali jsme si ho na Baník. Že nastoupí, věděl od čtvrtka. Měl čas se připravit.

Řekl si o větší vytížení?

Rozhodně potvrdil svou výkonnost z letního kempu, kde jsme mu dali šanci a on patřil k nejlepším hráčům. Je možné, že bude hrát víc, než jsme si všichni mysleli.

Těžký týden prožil po náhlé smrti otce stoper Ogbu. Přesto chtěl naskočit a hrát.

Je to pro něj hodně složité. O to víc jsem rád za to, jakým výkonem těžké dny korunoval. Byl koncentrovaný, pomohl týmu a tým zase pomohl jemu.

Po pátém vítězství v sezoně zůstáváte jediným stoprocentním mužstvem ligy. Je to povzbuzení?

Koukáme hlavně na sebe, máme patnáct bodů a jestli to znamená něco víc, nevím. Mám radost z toho, že nedostáváme moc gólů, že hrajeme bezpečně a soupeře nepouštíme do šancí. V tom vidím posun proti minulé sezoně, neděláme tolik chyb v defenzivě, jsme vyváženější, kompaktnější.

A připravení na další evropské předkolo? Ve čtvrtek vás čeká ukrajinská Zorja Luhansk.

Zatím jsem neměl dost času na přípravu, veškeré informace zpracovává Jarda Köstl, můj asistent, a já zatím viděl jen třicet minut z jejich zápasů v aktuální sezoně. Bude to pro nás však podobné jako proti Dnipru, typologie se příliš neliší.

Pomůže vám i nový trávník, na kterém jste proti Baníku nastoupili poprvé? Zatím o něm nepadlo ani slovo.

Což je dobrá zpráva. S trávníkem to je jako s rozhodčím, když se o něm nemluví, byl dobrý. Na to, že je položený teprve nějakých šest dnů, až neskutečné. V sobotu jsme dostali možnost si ho deset minut vyzkoušet, testovací kolečko měl Tomáš Holeš, který udělal pár sprintů, protože jsme věřili, že pokud terén vydrží jeho brzdu, tak vydrží všechno... Taky jsme si dělali srandu, že konečně budeme moct v zápase i zatáčet, ale vážně: je to obrovský rozdíl ve srovnání s tím, co bylo. Zatím je tráva ještě o pár milimetrů vyšší, ale vypadá perfektně.