Trpišovský: Soupeř trestal vše, hráči se vyždímali. Tři góly? Ojedinělý extrém

To domácí Slavia vybojovala až v sedmé minutě nastavení, do té doby soupeř držel téměř celou druhou půli vyrovnaný stav. „Zápas měl neuvěřitelně dobré tempo. Pro diváky to musela být atraktivní podívaná, Jablonec nás donutil se úplně vyždímat,“ pokračoval Trpišovský.

Vždyť hned v prvních pětadvaceti minutách padlo pět gólů z celkových sedmi. A kdyby se pak z poslední šance utkání nedostal míč k osamocenému Jurečkovi, hosté by vydřeli senzaci.

„Stal se nám pravý opak toho, co jsme ve druhé půli chtěli. Místo rozdílové branky jsme dostali další gól a udělali si to složitější. Navíc si nepamatuji, kdy naposledy jsme doma v lize inkasovali třikrát, to byl asi historický počin,“ přemítal kouč.

Bylo to v roce 2018 a shodou okolností vám tři góly vstřelil opět Jablonec.

Opravdu? Teď je to hlavně snad potřetí, co proti nim hrajeme první jarní kolo a pokaždé padne rychlý gól a je to trochu přestřelka. Loni zápas skončil 5:1, tentokrát měla naše čtvrtá branka cenu dvou bodů. Diváci navíc udělali fantastickou atmosféru, to hráčům pokaždé pomůže. A kolikrát je pro tým lepší vyhrát takto, aby věděli, co dokážou, vyzkouší si různé věci; reakce na střídající útočníky, na jiné rozestavení.

Vy jste v průběhu druhé půle vsadil na čtyři obránce.

A Jablonec zase nasadil dva rychlé útočníky a dál hrozil. Hráče to donutilo na konci jít na kraj sil, kdy už naše odhodlání bylo velké. Pomůže nám to do středy, kdy nás čeká další náročné utkání na těžkém terénu ve Zlíně.

Koho byste kromě střelců vyzdvihl?

Všiml jsem si spousty dobrých výkonů. Napadá mě Oscar, což byl takový motor. Říkal jsem mu v kabině, že hrál na osm z deseti, a kdyby pořádně centroval, bylo by to na deset z deseti.

V obraně se vám ale nedařilo. Možná trochu překvapivě tam hrál od začátku Tomáš Holeš, který je čerstvě po zranění.

Nějak to vyplynulo z celé přípravy a hlavně ze složení, které jsme nasazovali na podzim. Holi už trénuje naplno čtrnáct dní, jen nenastupoval, protože jsme nechtěli nic uspěchat. Navíc je to kapitán a před námi byl důležitý start jara, ve kterém jsme nechtěli nic podcenit. Je pro nás klíčový, stále se cítí jako stoper, v záloze jsme ho použili asi dvakrát a vždycky byl jeho výkon nejhorší, na stoperu odehrál spoustu skvělých zápasů. Děláme si i analýzy u obdržených gólů a on byl za celý podzim přímo asi jen u dvou.

Conrad Wallem ze Slavie slaví svůj první gól v utkání s Jabloncem.

Šanci dostal i Lukáš Masopust, na úkor posily Davida Zimy nebo nadějného Tomáše Vlčka.

U Masopusta jsme pak chtěli využít sílu v zakládání útoků, protože Jablonec nastoupil s pěti vzadu. My poté reagovali na jejich rozestavení, čekali jsme fyzicky náročné utkání a od nich takticky roztažené hřiště.

S čím jste tedy měli největší problémy?

S předáváním hráčů ze zálohy do obrany. Vždycky nám vyplaval jeden osamocený, kterého někdo nepřebral. Jinak si myslím, že by bylo úplně jedno, kdo by nastoupil. Tým má zkrátka nějakou hierarchii v přípravě a sehranost – což se teď paradoxně neukázalo.

Je pro vás takto těsné vítězství varováním do dalších podobných zápasů?

Tři góly doma, to byl prostě ojedinělý extrém. Občas se to tak sejde, chcete si vytvořit tlak, soupeř je naopak maximálně efektivní. Nejde pak ani o počet gólů, ale o tu reakci v obranných situacích, kde chybovali jiní než stopeři.

Třeba Conrad Wallem, který přestože zařídil dva góly, dvakrát pak špatně řešil situaci před inkasovanou brankou. Jakou teď v týmu hraje roli?

U něj bude záležet na konkrétním rozestavení. Jeho nasazení mělo podobné důvody jako u Holeše, ovšem jsme nečekali, že ten zápas se takto zvrhne. První jarní kola jsou pokaždé zrádná, protože nevíte v jakém optimu se tým nachází a neznáte ani rozpoložení soupeře. Nechtěli jsme tedy riskovat a vsadili na něj v klasickém rozestavení 3-5-2, kdy je taková první volba. Malick Diouf toho ještě musí hodně navnímat, Wallemovou devízou je herní inteligence. Jeho výkon dozadu byl pak limitován nějakým kondičním výpadkem, hrál na dva soupeře, musel se do defenzivy chytat hodně daleko od brány. Bylo poté vidět, jak mu docházejí síly. Ale těch zápasů bude ještě hrozně moc, takže určitě není jedinou volbou.

Nechyběl vám v přípravě soupeř se silnější ofenzivou?

Příprava je vždycky trochu jiná, i v našem podání. Ostrý zápas pak většinou vypadá hodně odlišně. Soupeř chce v přípravě víc držet balon, víc riskovat, aby si natrénoval různé věci. V ostrých utkáních pak hraje na jistotu, odkopává a dává si pozor. Nemyslím si, že by nás naše příprava neprověřila, přestože jsme odehráli úplně odlišné duely. Peking to rovnou zatáhl a se Stockholmem to bylo více o prostorovém bránění. Jablonec pak se svým kádrem patří úplně jinam, na což jsem upozorňoval. Občas se to tak sejde, udělali jsme velké chyby a jablonecké kvalitní provedení nás potrestalo. Někdy uděláte tři hrubky a soupeř šance zahodí, tentokrát trestal úplně všechno.

Zachránil vás Václav Jurečka, který se dvěma góly dotáhl na nejlepšího střelce.

Mám z něj radost. On se trochu herně trápil, nevycházelo mu vše tak, jak si přál. Ale je stále velmi silný, jeho škála zakončení je široká, umí si ve vápně najít balon kdekoli. Škoda, že na konci první půle ještě neproměnil velkou šanci. Je pro nás velmi důležitý, hlavně v tom, co odvede v presinku a bez míče. V tom je nenahraditelný. Pokud tedy plní, co má a udrží čistou hlavu nastavenou na týmový výkon.

Jak je na tom zdravotně David Zima, který do utkání nezasáhl?

Je v pohodě. V tréninku vypadá dobře, ještě jsme ladili jen jednu drobnost, kdy u krevních testů vykazoval trochu jiné hodnoty. Ale jak jsem říkal, nastoupit mohl kdokoli, je teď na takové úrovni, že klidně mohl dostat šanci.