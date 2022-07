Teď Panathinaikos. Těžký soupeř, potkáme moderní a vyspělý tým, ví Trpišovský

I když slávističtí fanoušci ihned poté, co do Edenu doletěla zpráva o druhém gólu ve sparťanské síti, jásali, pro český fotbal sparťanské vyřazení není pozitivní zprávou.

„V Evropě potřebujeme každý úspěch, každý dobrý výsledek, abychom byli v lepší pozici. I my jsme mohli v minulé sezoně vyhrát třeba v Linci a mít víc bodů, nebo kdybychom tady před dvěma lety uhráli něco s Arsenalem...“ vzpomínal Trpišovský. „Nezáleží ani na tom, jestli budete při losu nasazení, nebo ne.“

I tak můžete dostat těžkého soupeře.

Právě, my jsme v evropském žebříčku aktuálně jednatřicátí, a stejně jsme dostali ve třetím předkole Panathinaikos, což je mimořádně těžký soupeř. Jde spíš o to, aby více českých klubů mělo možnost sáhnout si na evropské zápasy, které hráče posouvají, a na peníze, které se k tomu vážou. I my jsme o to mohli přičinit víc.

Slavia však body v poslední pětiletce sbírala poctivě. Teď jste začali taky suverénně a v odvetě proti St Joseph’s, evropskému otloukánkovi, jste nastříleli sedm gólů.

Výsledek je podle představ. V utkání jsme měli různé pasáže, některé nebyly ideální - třeba když jsme se v úvodu nemohli dostat do provozní teploty a akce řešili zbytečně složitě. Ale po dvou rychlých gólech jsme se rozjeli a do poločasu hráli výborně. Po přestávce výkon ovlivnila střídání, ale důležité je, že se nikdo nezranil.

Mysleli jste na rekordní vítězství?

Určitá motivace to pro nás byla. Když už jsme měli takovou možnost, jsme rádi, že jsme góly skutečně dali.

Dá se vůbec z takového dvojutkání poznat, jakou má mužstvo formu?

To naše, nebo to jejich? Ne vážně... Byl to hodně specifické utkání - při vší úctě k St Joseph’s. I proto jsme v mezidobí sehráli modelové zápasy s Vlašimí a Líšní. Chtěli jsme se udržet v ideálním módu před nedělní ligou s Hradcem, což je mnohem soubojovější, defenzivnější soupeř. Spíš než formu týmu vidíte rozpoložení jednotlivců, jak řeší momenty v zápase, jak si počínají ve finální fázi.

Třeba Jurečka dal svůj první gól za Slavii, nastoupil jako křídlo.

Což je varianta, která se nabízí. Když hrajete do pěti obránců, hlubokého bloku, potřebujete na hřišti co nejvíc gólových hráčů, kteří se dobře orientují ve vápně. V minulé sezoně nám takoví chyběli a Venca je jedním z nich. Počítáme s ním primárně na hrot, ale i na křídle dokáže zahrát velmi dobře. Ukázal to ostatně už na Slovácku.

Co Tiéhi, další posila, kterou jste ze středu zálohy přesunuli na stopera?

Vyplynulo to z rozpoložení některých hráčů. Nechtěli jsme hlavně riskovat žádné zranění u Ousoua se Santosem, se kterými počítáme do nejbližších zápasů. I proto jsme stáhli Christa, který uprostřed obrany hrál v minulosti v mládežnických kategoriích. V případě personální nouze je pravděpodobné, že bychom ho na stejném postu využili i v budoucnu, ale především ho chceme stavět do zálohy. Skvěle hraje pod tlakem, podobnou typologii v týmu nemáme.

Co očekáváte od řeckého Panathinaikosu, s kterým se v další fázi kvalifikace utkáte už příští týden?

Čeká nás vyspělý a moderní tým. Viděli jsme některé jejich zápasy ze závěru minulé sezony nebo nedávný přípravný duel s Leverkusenem, s kterým remizovali nula nula po výborném výkonu. Mluvili jsme i s Tomášem Vaclíkem z Olympiakosu, který nám potvrdil, že jsou hodně nepříjemní. Složitě se jim dávají góly, mají nebezpečné hráče vpředu a jsou velmi komplexní. Skvělí jsou zejména při práci s míčem, těžko se dostávají pod tlak, umí se u balonu udržet, k tomu jsou velmi pracovití. Na první pohled fakt těžký soupeř.