Potvrzeno. Fotbalisty Pardubic povede do nové sezony trenér Saňák

Saňák naposledy vedl Sigmu Olomouc, jejíž tým dočasně převzal v únoru z pozice asistenta po odvolání hlavního trenéra Václava Jílka. S Hanáky se pak v minulém týdnu rozloučil poté, co mužstvu skončila sezona.

„Jsem rád, že se stávám součástí pardubického klubu, a strašně moc se na novou práci těším,“ řekl Saňák a ocenil své předchůdce. „Chtěl bych navázat na vynikající dlouhodobou práci Jirky Krejčího, který tady dlouhodobě působil s Jaroslavem Novotným, i na práci Radka Kováče. Budeme pracovat na tom, abychom se ještě dál posunuli nejenom v tabulce, ale i v herním projevu,“ doplnil Saňák.

Jeho asistentem bude Marek Kulič, který v zimní přestávce skončil jako hlavní trenér u mladoboleslavského mužstva. Pardubický realizační tým rozšíří další trenér brankářů Luboš Přibyl a Dušan Žmolík.

„S Markem se známe. Zatím jsme spolu nepracovali, ale věřím, že nám to bude velmi dobře fungovat. Marek umí vždy na rovinu říct svůj názor a taková oponentura je vždy dobrou zpětnou vazbou,“ řekl Saňák. „To stejné umí Dušan Žmolík, se kterým jsem působil u reprezentace. S Lubošem Přibylem jsem už spolupracoval na Slovácku, když jsem byl u béčka, tam přesně víme, co od sebe čekat,“ dodal Saňák.

Jarní působení u Sigmy pro něj bylo premiérovým angažmá v roli hlavního trenéra v první lize. Hanáky po odvolání Jílka vedl v 10 zápasech s bilancí dvou vítězství a remíz a šesti porážek. Olomoucký tým po 30 kolech základní části obsadil osmé místo a dostal se do nadstavbové skupiny o Evropu, kde v semifinále vypadl po dvou prohrách 1:3 s Hradcem Králové.

Saňák začínal trenérskou kariéru u mládeže Sigmy a Mladé Boleslavi, poté dělal asistenta v Jablonci či pražské Spartě. Ve stejné roli působil také u reprezentací do 18, 19 a 20 let.

Rodák z Ústí nad Orlicí měl z Pardubic nabídku již před dvěma lety, tehdy byl ale smluvně vázán na Hané. „Je pravda, že poprvé ve své kariéře se vracím do profi klubu v regionu, ze kterého jsem vzešel. Je to pro mě emotivní. Právě se mi hlavou honí vzpomínky na to, jak jsem měl v 16 letech nabídku jít hrát do dorostu VCHZ Pardubice. Tehdy to nedopadlo, o to víc se teď na nové angažmá těším,“ řekl Saňák.

Kováč v pardubickém klubu skončil po necelých dvou letech. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý reprezentant měl na východě Čech smlouvu až do příštího roku, uplatněním výstupní klauzule ho ale z kontraktu vykoupil Slovan Liberec. Kováč v obou sezonách dovedl pardubické mužstvo k záchraně, letos tým skončil na 12. místě.