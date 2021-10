‚Jsem rád, že mi to tam padá.‘ Patrik Schick aktuálně patří mezi nejlepší střelce bundesligy

„Ta červená byla hodně zvláštní,“ vzpomínal včera na srazu reprezentace Schick, který se s vyloučením smiřoval těžko. „Ale není ve mně zášť, navíc už od toho uběhla nějaká doba. Spíš mě mrzelo, že jsem nemohl pomoci minule (výhra s Běloruskem a prohra v Belgii). Přijel jsem dobře naladěný a určitě jim to budu chtít vrátit – nejlépe dát nějaký gól.“

Rozpoložení na to má ideální. V neděli řídil výhru 4:0 svého Leverkusenu na hřišti Bielefeldu: dva góly dal a podílel se i na dalším. Od magazínu Kicker dostal jako jediný hráč nejlepší známku jedna. Jasná hvězda zápasu.

Jen tím podtrhl svůj skvělý rozjezd sezony. V sedmi úvodních bundesligových zápasech nastřílel šest branek, což je jen o jednu trefu méně, než kolik vstřelili zavedení kanonýři Lewandowski a Haaland. A už i spoluhráči se při oslavách gólů přidávají k jeho typickému gestu, kdy zatne bicepsy, což odkoukal u Natea Diaze, slavného zápasníka MMA, které ve volném čase sleduje. „Jsem rád, že mi to tam padá, pro útočníka je to vždycky důležité,“ těší Schicka. „Ale zatím máme za sebou jen sedm zápasů, takže koruna krále střelců pro mě aktuálně není téma,“ zůstává Schick střízlivě při zemi.



Zároveň je však vidět, že po méně povedeném angažmá v AS Řím a nadějném hostování v Lipsku se etabloval mezi respektované evropské forvardy. Německá legenda Stefan Effenberg ho dokonce řadí mezi desítku nejlepších útočníků starého kontinentu. „Patrikův celistvý vývoj se dokončuje. Zbývá posledních pár krůčků. Zesílil, zrychlil, je z něj fantastický rozdílový hráč,“ říká agent Pavel Paska.

Schick navíc už na Euru, kde vstřelil pět gólů včetně fantastické trefy přes půlku hřiště, ukazoval, jak se dokáže vypořádat s velkým očekáváním. A psychickou pohodu, jež se promítá do správného zakončování, si udržuje i nadále. „S tímto tlakem nemám žádný problém a myslím si, že se naopak budu cítit ještě líp. Počítám s tím, že budu teď víc pod drobnohledem a góly se ode mě budou čekat. V dobré formě chci pokračovat a dávat góly i na reprezentační úrovni,“ věří si.

Schickova forma je ostatně jedním z hlavních důvodů, proč má Leverkusen v našlapaném čele tabulky šestnáct bodů, tedy stejně jako o skóre vedoucí Bayern Mnichov. Oba týmy se střetnou hned po reprezentační pauze. „Přišel nový trenér (Švýcar Gerardo Seoane), který dal mužstvu novou tvář. Hrajeme atraktivní útočný fotbal, hráče na to v Leverkusenu máme. Oproti minulé sezoně hrajeme mnohem týmověji, do čehož se promítlo i lepší klima v kabině,“ vypočítává rodák z Prahy. „Zatím jsme spokojení, jak nám to jde, ale nesmíme polevit, protože loni jsme do Vánoc taky byli ve špičce, potom jsme se však propadli. Snad se poučíme, neuděláme stejnou chybu dvakrát a třeba budeme až do konce bojovat o titul.“

S Hložkem bychom si mohli rozumět

Nyní je však před ním a jeho spoluhráči z reprezentace dvojice utkání v kvalifikaci o mistrovství světa: nejprve páteční bitva v Edenu s Walesem, v pondělí pak v ruské Kazani duel s Běloruskem. Ve hře zůstává druhé místo, z něhož se postupuje do play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. „S Walesem to je důležitý zápas. Očekávám, že bude pěkný a že přijde hodně lidí,“ předesílá Schick.

Komplikací pro kouče Jaroslava Šilhavého je množství absencí. „Sestava se protočí a nebude to lehké, protože jsme byli zvyklí na nějakou základní jedenáctku, kde jsme byli sehraní. Budou muset přijít jiní hráči a snažit se mezi nás zapadnout. Určitě nám to nepomůže, ale Wales taky nebude mít Balea. Věřím, že to zvládneme,“ říká Schick, který by uvítal, kdyby jej v útočení podporoval mladý sparťan Hložek. „Adam je jeden z hráčů, kteří herní situace řeší výborně, hlavně v ofenzivní fázi. Myslím, že bychom si mohli dobře rozumět. Umí dát gól a zrovna v zápase proti Walesu, kdy bude potřeba šikovnost, technika plus síla, by byl vhodným hráčem na hřišti.“