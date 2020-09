Jsme morální vítězové. Co říct k té penaltě, zní ze zlínského tábora po prohře na Letné

Praha Zlínský stoper Václav Procházka kroutil hlavou. "Byl jsem v šoku, že jsem měl já udělat faul na penaltu." Jeho trenér Bohumil Páník v sobě dusil obrovské naštvání. "Jsme morální vítězové, to je pro mě podstatné." Fotbalový Zlín po zápase na Spartě, kde slibně rozehranou partii ztratil 1:3, cítil velkou křivdu.

Utkání 4. kola Fortuna ligy směřovalo k remíze 1:1, k překvapivé remíze, kdy hosté celý druhý poločas vzdorovali bez vyloučeného Lamina Jawa.

Sparťané těsně před koncem nebezpečně zaútočili, na levé straně pokutového území se Hložek s míčem dostal za obranu a poslal před bránu střílený centr, který zlínský stoper Dominik Simerský zbrzdil.

Za ním tak trochu stranou dění hry svedl souboj sparťan Krejčí se stoperem Procházkou, domácí záložník následně padl na zlínského brankáře a sudí Rejžek odpískal útočný faul. Zlín v tu chvíli, ale jen prozatím nebezpečnou situaci přečkal.

„Sprintoval jsem do vápna a zezadu do mě někdo vrazil. Rozhodčí odpískal faul na gólmana. Tak mu říkám, že do mě někdo vrazil. On že ne, že je faul na brankáře,“ líčil Ladislav Krejčí, který po návratu ze zahraničí hrál poprvé na Letné.



Sudí Rejžek však dostal apel do sluchátek, ať pozdrží hru. Bylo jasné, že videoasistent přezkoumává situaci z pokutového území Zlína. Za chvíli se Rejžek běžel podívat na monitor.

Zpomalený záběr ukázal, že Procházka sice Krejčího postrčil, ale to samo o sobě by na změnu verdiktu a tím pádem na penaltu bylo asi málo. Jenže vzápětí nohou sekl Krejčího po lýtku, alespoň tak to podle televizního záznamu vypadalo.

Je paradoxní, že ani viník, ani poškozený o podražení nemluvili...

„Vůbec jsem netušil, proč se sudí jde dívat na video. Pak se vrátil a řekl, že jsem jasně fauloval. Byl jsem v šoku, já vůbec necítil, že by se měla pískat penalta,“ líčil Procházka v televizním rozhovoru.

Když se po zápase na situaci podíval, názor neměnil. „Jestli jsem hráče škrtnul... Byl tam minimální kontakt. Rozhodčí mi řekl, že jsem strčil do hráče, ale já do něj nestrčil. Nevím, nechápu. Fakt nevím, co k tomu říct,“ zlobil se zlínský bek.

Sparťanský kapitán Bořek Dočkal pokutový kop neproměnil, brankář Stanislav Dostál střelu vyrazil. I v tu chvíli a prozatím Zlín tutovku soupeře přečkal.

Jenže akce pokračovala, první u vyražené střely byl Michal Trávník, vrátil míč do malého vápna, odkud si ho dobíhající zlínský kapitán Petr Jiráček srazil do sítě.

„Zlobili jsme dopředu, byli jsme pevní v defenzívě. Brankář Dostál měl den. Kdybychom si gól nedali sami, tak to tam nedonesli. To by tady museli písknout další tři penalty,“ řekl frustrovaný zlínský kouč Bohumil Páník.

Mimochodem, Zlínští po zápase poukazovali ještě na to, že Trávník při Dočkalově penaltě vběhl předčasně do vápna.

„Mužstvo musím pochválit. Jsme morální vítězové, to je pro mě podstatné. Někteří hráči byli výjimeční, to mě těší. Jakým způsobem jsme tady prohráli, to musí zhodnotit někdo jiný,“ zdůraznil Páník.

„Snesu hodně, dostanu žlutou kartu. Poznar jde sám na bránu, nedá to. Kdyby proměnil, vedli bychom dva nula a nevím, co by se tady dělo. Nerad dělám závěry, ale na to jsou komise, aby to zhodnotily,“ podotkl Páník.

Sparťanský trenér Václav Kotal se do hodnocení penaltové situace pouštět nechtěl.

„Co jsme na lavičce viděli na videu, tak tam byl faul na Krejčího, který následně porazil brankáře. Zbytečný faul ze strany zlínského hráče. K výkonu rozhodčího se vyjadřovat nechci, každý někdy uděláme chybu. Ale myslím si, že góly jsme dali regulérní.“